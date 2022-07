Abiti e accessori psichedelici: la tendenza più colorata per l’estate 2022 Abiti ipnotici, camicie con stampe vorticose e bikini con fantasie astratte: la moda dell’estate 2022 è psichedelica.

A cura di Beatrice Manca

Bershka

Vortici, fantasie astratte, colori che si ‘sciolgono' sulla stoffa inventando nuove forme: la psichedelia torna ad affascinare la moda con abiti e accessori dal sapore hippie. Più che agli anni Settanta, però, le passerelle dell'estate 2022 si ispirano ai minidress sgargianti dei primi anni Duemila. In ogni caso, i motivi psichedelici sono la stampa del momento: ecco come abbinare abiti, top e costumi da bagno "ipnotici".

Gli abiti psichedelici sono la tendenza moda dell'estate 2022

Sarà che la moda vuole sintonizzarsi sulle "good vibes", sarà che alcune tendenze non spariscono mai davvero: mai come ora le stampe psichedeliche sono riapparse sulle passerelle di così tanti designer contemporaneamente. Rodarte e Stella McCartney si ispirano ai funghi per creare abiti ondivaghi, dove i colori sembrano prendere vita sulla stoffa.

Abito psichedelico di Stella McCartney

Brandon Maxwell e Philosophy di Lorenzo Serafini fanno vestiti con illusioni ottiche in tinte sgargianti, mentre Emilio Pucci e Chanel hanno abbracciato il lato chic della controcultura, con abiti foulard e completi in cui i colori si fondono come in un quadro.

Philosophy di Lorenzo Serafini

Come abbinare la stampa psichedelica

Le stampe dell'estate 2022 sono sicuramente d'impatto: un modo "soft" per indossarle è scegliere un capo in colori pastello. Una camicia optical è perfetta sui jeans cropped, mentre una gonna foulard dai disegni astratti è perfetta con una semplice camicia bianca annodata in vita.

Brandon Maxwell

Volete alzare il volume? I minidress "ipnotici" si abbinano con scarpe e accessori fluo, mentre gli abiti di ispirazione vintage hanno un'anima elegante, da valorizzare con sandali minimal e maxi orecchini. Se cercate ispirazione per i falò di Ferragosto, avete la risposta: non dimenticate però il bikini psichedelico!