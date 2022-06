Elena Santarelli col jeans sfumato: per l’estate rilancia la fantasia tye-dye ma in versione denim Elena Santarelli ha dato il via all’estate passando una serata sull’enorme terrazzo di casa sua. Per l’occasione non ha rinunciato allo stile e ha rilanciato la fantasia tye-dye con un jeans sfumato e di lusso.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano pochissimi giorni all'inizio ufficiale dell'estate ma le recenti temperature caldissime fanno già sognare a tutti le vacanze. Sebbene le ferie per molti siano ancora un miraggio, è possibile consolarsi nel weekend o con qualche uscita all'aria aperta. Le star lo sanno bene, visto che sui social non esitano a documentare i primi bagni e le serate con gli amici. Elena Santarelli è solo l'ultima ad averlo fatto ma non si è mostrata in un locale glamour, ha allestito con divani e tavolini il terrazzo di casa, approfittandone per sfoggiare un look che si rivelerà perfetto per la bella stagione. Ecco qual è il capo must che ha lanciato con lo scatto postato di recente sul suo profilo.

Il look per l'estate di Elena Santarelli

Quale migliore occasione delle prime serate calde dell'anno per passare del tempo in terrazzo? È proprio quanto fatto da Elena Santarelli che, al motto di "Home sweet home. Summer is coming", si è lasciata immortalare su uno dei divanetti che hanno decorato la sua enorme terrazza casalinga. La showgirl appare sorridente e rilassata e per l'occasione non ha rinunciato allo stile.

Sandali Steve Madden

Ha seguito il trend più gettonato del momento, quello della canotta bianca, abbinandola a un paio di jeans sfumati che sono destinati a diventare il must-have di stagione. Ha poi completato tutto con dei sandali total white, per la precisione un modello di Steve Madden con tacco e micro fascette sul collo del piede e intorno alla caviglia (prezzo 103 euro).

Jeans Alberta Ferretti

Quanto costano i jeans tye-dye di Elena Santarelli

Elena Santarelli ha rilanciato la fantasia tye-dye per l'estate 2022 ma l'ha declinata in una versione originale e glamour. Ha infatti portato l'iconica stampa sfumata sui jeans sfoggiando un modello baggy firmato Alberta Ferretti: ha la vita media, la chiusura frontale con zip nascosta e 5 tasche. La sua particolarità? Il colore, visto che la tecnica con cui è stato realizzato si chiama "Ocean Tie-Dye" e richiama le nuance del mare. Qual è il prezzo del capo? Sui siti di moda di lusso viene venduto a 450 euro, anche se, essendo di qualche collezione passata, attualmente è possibile trovarlo a una cifra scontata. In quanti prenderanno ispirazione dallo stile della showgirl per la bella stagione?