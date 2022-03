Thylane Blondeau, l’ex bambina più bella del mondo mostra gli addominali alle sfilate di Parigi Sono passati quasi 15 anni dalle foto che l’hanno resa celebre in tutto il mondo: Thylane Blondeau oggi conquista la Paris Fashion Week con i pantaloni a vita bassa.

A cura di Beatrice Manca

Ricordate la "bambina più bella del mondo"? Thylane Blondeau aveva solo sei anno quando conquistò il mondo con gli occhi azzurri e le labbra carnose. Oggi Thylane lavora ha 21 anni e lavora come modella e attrice. Non poteva certo mancare alla Paris Fashion Week che si conclude oggi, dove ha incantato tutti con la sua bellezza: alla sfilata di Miu Miu ha mostrato gli addominali con un maglione tagliato all'altezza delle costole e pantaloni a vita bassa che rivelavano gli addominali.

Thylane Blondeau alle sfilate di Parigi

Sono passati quasi 15 anni dalle foto che l'hanno resa celebre in tutto il mondo: Thylane Blondeau oggi è sbocciata in una splendida donna. Al posto della chioma bionda bionda ora porta i capelli castano mogano, lisci e scalati, ma ha conservato il viso d'angelo che tutti ricordiamo. La modella era ospite della sfilata Autunno/Inverno 2022-2023 di Miu Miu e per l'occasione ha scelto un look classico e trasgressivo al tempo stesso. Ha sfoggiato un paio di pantaloni sartoriali grigi a vita bassa che lasciano spuntare l'elastico (griffato) degli slip color carne. Il pezzo forte del look però era il pullover a trecce tagliato all'altezza delle costole, abbinato a una camicia azzurro cielo.

Thylane Blondeau alla sfilata Miu Miu

Lo avete riconosciuto? Si tratta proprio dell'iconico pullover Miu Miu della collezione Primavera/Estate 2022. Suoi social spopola il completo composto da pullover crop e minigonna sforbiciata, un look indossato da Chiara Ferragni, Zendaya, Anna dello Russo e molte altre celebrità. Per distinguersi, forse, Thylane ha scelto la variante con i pantaloni e ha completato il look con un paio di sandali con il tacco alto neri.

Thylane Blondeau

Per quanto riguarda il make up, ha scelto un ombretto azzurro applicato solo internamente, per esaltare i suoi occhi chiarissimi, e ha lasciato i capelli sciolti per incorniciare il viso. Il risultato? Assolutamente sensuale nella sua semplicità: Thylane Blondeau non sarà più la bambina più bella del mondo, ma è un'assoluta icona di stile.