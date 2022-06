La “Dolce Vita” di baby Vittoria: la figlia di Chiara Ferragni è adorabile con panama e bandana I Ferragnez si godono il lungo ponte del 2 giugno al mare e baby Vittoria incanta con i “look da spiaggia”: sapete perché il suo cappello si chiama ‘panama’?

A cura di Beatrice Manca

La famiglia Ferragnez si sta godendo una vacanza a Forte dei Marmi: mentre Fedez è impegnato con la promozione del nuovo singolo Chiara Ferragni si gode i primi bagni al mare della stagione insieme ai figli Leone e Vittoria e alla sorella Francesca Ferragni, ormai arrivata alla trentaseiesima settimana di gravidanza. Anche se l'imprenditrice digitale non sbaglia un colpo in fatto di look – tra completini effetto sirena e shorts paisley – la vera star della vacanza è la piccola Vittoria!

Baby Vittoria con la bandana e il cappello

La seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez ha da poco compiuto un anno ma è già una piccola star dei social. Merito della simpatia innata e dei teneri look che i genitori si divertono a scegliere per lei. Durante la vacanza al mare l'abbiamo vista in versione "piccola diva" con trikini a fiori e occhiali da sole, oggi la ritroviamo con un classico dello stile vacanziero: il cappello Panama a tesa larga. La bimba sorride entusiasta e indossa una semplice t-shirt celeste e un paio di pantaloncini di jeans: ha indossato un cappello di paglia, forse per gioco, e una piccola bandana stampata al collo, uno degli accessori must dell'estate 2022. Chiara Ferragni ha condiviso poi la foto sui social in omaggio al papà: baby Vittoria si gode la "Dolce Vita", proprio come canta Fedez nel suo nuovo singolo.

Vittoria Lucia Ferragni sfoggia il panama

Perché il cappello panama si chiama così

Il cappello Panama è il simbolo dell'estate: più raffinato di un cappellino da baseball, da un secolo è sinonimo di eleganza sotto il sole. A dispetto del nome, però, con il canale di Panama c'entra poco: è originario dell'Ecuador, dove da secoli viene prodotto con la paglia intrecciata. A dargli il nome con cui oggi lo conosciamo è stato (involontariamente) il presidente degli Stati Uniti Theodore Roosevelt, che lo indossò per visitare il Canale di Panama, rendendolo popolare. Da allora è stato indossato da rockstar e politici, dive del cinema e scrittori: Ernest Hemingway, per esempio, non se ne separava mai. Negli eterni ritorni della moda è finito anche sulla testa di baby Vittoria: è decisamente arrivato il momento di riscoprirlo!