Chiara Ferragni posa in intimo multicolor: il completino must dell’estate è col bustier da sirenetta Chiara Ferragni è tornata a posare in intimo, lo ha fatto a poche ore dalla partenza per Forte dei Marmi. Il dettaglio che non è passato inosservato? Il nuovo completino è in pieno stile sirenetta e si preannuncia uno dei must dell’estate.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni ha dato ufficialmente il via alle vacanze estive. Complice il lungo ponte del 2 giugno, è partita con la famiglia al completo per Forte dei Marmi ed è proprio lì che si sta godendo un po' di meritato relax tra giornate passate al mare con Baby Vittoria in versione diva e cenette gustose. Poco prima di lasciare Milano, però, si è concessa un ultimo selfie nella sua camera armadio. L'imprenditrice è tornata a provocare posando in intimo e ne ha approfittato per lanciare il completino must dell'estate: è multicolor e ha un bustier in pieno stile sirenetta che può essere sfoggiato anche per uscire proprio come ha fatto lei nelle ultime ore.

Quanto costa la lingerie arcobaleno di Chiara Ferragni

Non è la prima volta che Chiara Ferragni posa in intimo, lo ha già fatto spesso sui social, scatenando anche le polemiche degli haters, che l'hanno accusata di essere una mamma "discutibile" solo perché si è lasciata immortalare in slip e reggiseno. Questa volta, però, ha letteralmente spopolato in fatto di stile, lanciando la lingerie must-have dell'estate.

Il completino intimo della Chiara Ferragni Collection

Ha indossato un completino multicolor in tulle arricciato, fa parte della Chiara Ferragni Collection ed è caratterizzato da un paio di slip sgambati in stile anni '90 e da un bustier crop con le coppe strutturate decorate con delle ruches. Quanto costano i due capi? Sul sito ufficiale del brand vengono venduti rispettivamente a 65 e a 144 euro.

Chiara Ferragni in intimo

Chiara Ferragni indossa il bustier intimo per uscire

Il dettaglio che non è passato inosservato ai fan di Chiara? Non ha sfoggiato il completino intimo multicolor solo in camera da letto, lo ha usato anche per uscire. Durante la vacanza a Forte dei Marmi ha infatti preso parte a una cena in famiglia con indosso proprio il bustier variopinto, lo ha abbinato a un paio di jeans a vita bassa e a una felpa arcobaleno (con la quale si è coperta quando il fresco serale ha cominciato a farsi sentire). Insomma, è evidente che è arrivato il momento di portare la lingerie "fuori dalla camera da letto": ora va lasciata in vista, tanto da "confondersi" con qualsiasi altro capo da sera. In quante imiteranno lo stile da Sirenetta di Chiara durante la prossima estate?