Francesca Ferragni posa in bikini al quinto mese di gravidanza: “E panza fu” Francesca Ferragni è incinta e per celebrare il quinto mese di gravidanza ha pensato bene di posare in bikini. Il pancione comincia a essere sempre più evidente e la rende letteralmente raggiante.

A cura di Valeria Paglionico

Francesca Ferragni è incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Riccardo Nicoletti e non potrebbe essere più felice. I due, dopo aver annunciato che presto la loro famiglia si allargherà, hanno anche comprato una nuova casa e si sono serviti dei social per condividere con i fan l'importante traguardo. Fino a qualche settimana fa, però, il pancino della sorella di Chiara era praticamente invisibile: ora è "esploso" e l'ha resa ancora più raggiante. Quale migliore occasione di questa per posare in bikini?

Francesca Ferragni mostra il pancino in bikini

Fin da quando ha annunciato la gravidanza Francesca Ferragni non ha mai rinunciato allo stile casual che da sempre la contraddistingue e, complici le forme solo leggermente modificate dalla dolce attesa, ha avuto la possibilità di continuare a indossare jeans e completini sportivi aderentissimi. Ora che il pancione sta diventando più evidente dovrà modificare leggermente il suo armadio ma prima di farlo ha pensato bene di mettere in risalto il ventre con un bikini rosso, per la precisione un modello con tanga sgambato e reggiseno a triangolo. Nella didascalia ha poi scritto: "E panza fu", aggiungendo gli hashtag #5months #21weekspregnant.

Francesca Ferragni aspetta un maschietto

Lo scorso weekend Francesca Ferragni ha rivelato ai fan il sesso del bebè: insieme al fidanzato Riccardo aspetta un maschietto. Le sorelle Chiara e Valentina non hanno esitato a condividere la notizia anche sui loro profili, rendendo così l'annuncio virale. Nessun party, nessun palloncino bo-color, nessuna torta con l'interno rosa o azzurro, la coppia di futuri genitori hanno scoperto la cosa durante una vacanza in montagna e ha comunicato tutto ai fan con un dolce scatto. I due si sono lasciati immortalare sullo sfondo di un panorama innevato e nella didascalia hanno scritto: "Ma il cielo è sempre più blu… e anche tu". A questo punto, dunque, non resta che aspettare qualche mese per conoscere finalmente il cucinotto di Leone e Vittoria.