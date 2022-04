Francesca Ferragni mamma rock: mostra il pancione con giacca di pelle e leggings lucidi Francesca Ferragni è entrata nel settimo mese e il pancione cresce a vista d’occhio, esaltato da look prememan originali e di tendenza.

A cura di Beatrice Manca

Francesca Ferragni è in dolce attesa e il parto si avvicina sempre di più: la sorella di Chiara Ferragni aspetta il primo figlio insieme al compagno Riccardo Nicoletti, che presto sarà suo marito. Ora che è entrata nel settimo mese il pancione si vede eccome, valorizzato da romantici abiti premaman o mostrato in bikini. Ma anche in gravidanza Francesca Ferragni non rinuncia a dettagli rock e glamour.

Francesca Ferragni con la giacca di pelle

Dopo aver trascorso una soleggiata Pasqua in Toscana, Francesca Ferragni è tornata a Milano, dove però il tempo fa i capricci tra vento e temporali in arrivo. Cosa c'è di meglio allora che una giacca di pelle? Questo capo dal fascino immortale è uno dei passepartout per la mezza stagione. Francesca Ferragni lo usa spesso nei suoi look premaman, abbinandolo a leggings lucidi e anfibi neri con la zip. Di giorno l'influencer la abbina a un crop top bianco, di sera a un pullover leggero.

I look "matchy-matchy" in gravidanza

Francesca Ferragni ha pubblicato la foto dell'ultimo look insieme a una sua amica, l'influencer Andrea Goeres. Le due amiche, entrambe incinte, hanno declinato i look premaman in due modi diversi: abito romantico a fiori per Andrea, look rock con gli anfibi per Francesca. Il dettaglio in comune? Il colore nero e ovviamente il pancione che cresce!