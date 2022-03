Francesca Ferragni in intimo col pancione: rivela quanti giorni mancano al parto Francesca Ferragni è incinta e non potrebbe essere più raggiante. Sui social non esita a mettere il pancione sempre più grande in bella mostra ma solo nelle ultime ore ha rivelato esattamente quanto mancherebbe al momento del parto.

A cura di Valeria Paglionico

Francesca Ferragni è incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Riccardo Nicoletti e non potrebbe essere più felice. Presto darà un nuovo "erede" alla famiglia Ferragnez, rendendo così le sorelle Chiara e Valentina zie. Ha dato l'annuncio sui social quando il pancino era praticamente invisibile, mentre ad oggi le forme della dolce attesa sono decisamente evidenti. Considerando il fatto che col compagno ha anche acquistato anche una nuova casa, per lei il 2022 si preannuncia un anno ricco di novità e di emozioni. In quanti sanno quanto le manca al momento del parto? A rivelarlo è stata lei stessa su Instagram, dove non ha esitato a parlare della futura maternità.

Slip e t-shirt, la nuova foto di Francesca Ferragni incinta

Se fino ad ora Francesca Ferragni aveva messo in mostra il pancione solo in abiti sportivi o al massimo in costume da bagno, nelle ultime ore ha cambiato registro e si è lasciata immortalare in intimo. Nulla di audace o di succinto, la sorella di Chiara ha indossato una semplice culotte nera e una t-shirt crop total white, così da mettere in risalto il ventre sempre più "gonfio". A renderla raggiante è però la luce che emana il suo viso, apparso splendido, sereno e rilassato, a prova del fatto che la dolce attesa riesce a esaltare davvero al massimo l'innata bellezza di ogni donna.

Francesca Ferragni si prepara al parto

La domanda che tutti si pongono di fronte alle foto di Francesca Ferragni incinta è: quanto le manca al parto? Nonostante sui social abbia sempre fatto riferimento alla settimana di gravidanza in cui si trova, solo di recente ha indicato precisamente il numero di giorni che la separano dalla nascita del piccolo. Nell'ultima foto postata sul suo profilo ha scritto: "Mancano circa 80 giorni al grande giorno", aggiungendo anche che probabilmente non si sentirà mai pronta per affrontare questa esperienza inedita. Il bimbo, dunque, dovrebbe venire nella seconda settimana di giugno, anche se non si escludono degli improvvisi stravolgimenti come avviene a ogni donna che diventa mamma per la prima volta.