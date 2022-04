Francesca Ferragni mostra il pancione in topless: è le Venere di Botticelli della maternità Francesca Ferragni trascorrerà la Pasqua insieme al compagno Riccardo tra le colline senesi, godendosi questa nuova fase della gravidanza: ormai manca sempre meno al parto.

A cura di Beatrice Manca

Sole, natura e buona cucina: Francesca Ferragni ha deciso di passare le vacanze di Pasqua in Toscana. Mentre la sorella Chiara è sul lago di Como con Fedez e Valentina è a Marrakech, Francesca si rilassa tra le colline senesi, godendosi questa nuova fase della gravidanza. Francesca Ferragni infatti aspetta il primo figlio dal compagno Riccardo Nicoletti, che presto diventerà suo marito. Ormai ha raggiunto il settimo mese e mostra il pancione in un selfie allo specchio, bellissima e radiosa con i capelli biondi sciolti sulle spalle.

Il selfie in topless di Valentina Ferragni

Francesca Ferragni ha voluto celebrare il corpo che cambia e la vita che porta in grembo con una foto di profilo allo specchio, in cui si vede bene la pancia che cresce. Ormai ha abbandonato i jeans per passare a comodi vestitini premaman, ma nella nuova foto posa in topless: indossa uno slip arancione, forse un bikini, e copre il seno con le mani. La foto è stata scattata nell'albergo in cui soggiorna con il fidanzato, prima di godersi una giornata di sole nella natura, tra una lezione di cucina e un massaggio rilassante.

Quando partorisce Valentina Ferragni

Nella didascalia spiega che è entrata nella trentesima settimana di gravidanza e il parto si avvicina sempre di più: perfino la borsa è già pronta. Il bebé, quindi, dovrebbe arrivare proprio all'inizio dell'estate. In questo periodo Valentina Ferragni è veramente radiosa: con i boccoli biondi sulle spalle e l'espressione dolce sembra uscita da un dipinto di Botticelli, come una Venere della maternità.