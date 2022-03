Come vestirsi in primavera: i 5 capi furbi da indossare quando il tempo cambia velocemente La primavera è arrivata e il tempo inizia a fare i capricci: cosa indossare per stare bene sia con la pioggia che con il sole? Dal trench alla gonna longuette, gli abbinamenti visti in passerella.

La mattina fa freddo e poi improvvisamente scoppia il caldo. Prima c'è il sole e un minuto dopo arriva la pioggia. Il cielo è limpido, ma il vento ci fa rimpiangere di non aver messo una giacca più pesante. Il tempo di primavera, si sa, ama fare le bizze: come vestirsi allora quando le temperature cambiano velocemente? Gli alberi in fiore e il sole ci fanno venir voglia di colore e abiti leggeri, ma i temporali sono dietro l'angolo e gli sbalzi termici sono frequenti. La soluzione? Il layering, cioé l'arte di vestirsi a strati, da perfezionare con cinque capi furbi e di tendenza visti sulle passerelle. Dal trench alla giacca di pelle fino al crop top, cosa indossare per non farsi trovare impreparati quando il meteo fa i capricci.

1. Il trench

Il capo che non può mancare nel guardaroba primaverile è il trench coat, il cappotto impermeabile inglese dal fascino intramontabile. Non solo è un capo elegante e versatile, perfetto sopra ogni look, ma è anche il miglior alleato in caso di acquazzoni e temporali. Ripara dalla pioggia con stile e la sua pesantezza media lo rende perfetto anche quando esce il sole. Gli abbinamenti sono infiniti: Fendi lo propone su pantaloni ton-sut-ton, Burberry lo fa diventare un abito e Missoni addirittura lo abbina al bikini!

2. Il crop top

C'era una volta la maglia della salute, che le nostre nonne non mancano mai di consigliarci. La versione contemporanea (e fashion) è il crop top, perfetto sotto blazer colorati, camicie e cardigan. Questo capo è alla base dei look costruiti con la tecnica del layering, cioé "a strati": così, quando esce il sole a mezzogiorno, diventa protagonista permettendoci di godere dei raggi di sole. Il trucco in più? La camicia si annoda in vita per un look casual senza sforzo.

3. La giacca di pelle

Tra i capi che proprio non possono mancare nell'armadio c'è il chiodo, l'iconica giacca di pelle con la zip e le finiture metallizzate. Questo capo rock è la giacca "da mezza stagione" per eccellenza: si porta su jeans e pullover, ma anche sull'abitino floreale o sulla minigonna, come propone Tod's. Che piova o che ci sia il sole non importa: il chiodo tiene al caldo (ma non troppo) e salva ogni look con un tocco grintoso.

4. La gonna longuette

Sappiamo già che a dominare l'estate 2022 saranno le minigonne, ma in attesa del caldo la soluzione ideale è la gonna longuette, in denim o a pieghe. Adesso si porta con collant e i mocassini, come propone Miu Miu, ma appena il sole lo consente è perfetta per essere indossata senza calze. L'orlo sotto al ginocchio fa provare il brivido di libertà (ma non i brividi di freddo!) e la rende perfetta in molte occasioni: in ufficio con una camicia o un pullover colorato, per il tempo libero con un crop top ricamato o un body a vista!

5. I sandali con i calzini

La scarpiera in questo momento vive un momento di caos: gli stivali sono troppo pesanti, ma è decisamente troppo presto per sandali e scarpe aperte. Per una legge non scritta infatti il giorno in cui sfoggerete le prime ballerine o le zeppe scamosciate sarà anche il giorno in cui un acquazzone vi sorprenderà sulla strada di casa. Se però non vedete l'ora di indossare le vostre nuove mary-jane o i sandali con la zeppa il trucco c'è: abbinarli a un paio di calze spesse, come abbiamo visto in passerella. Miu Miu, Vivienne Westwood e DSquared hanno rilanciato i calzettoni a vista, glamour ma soprattutto caldi!