Chiara Ferragni senza reggiseno: il body trasparente ricoperto di strass costa quasi 2000 euro Il nuovo audace look di Chiara Ferragni è con body trasparente ricoperto di strass, ovviamente griffato (come gli accessori di lusso).

A cura di Giusy Dente

I Ferragnez hanno fatto ritorno a Milano. Chiara Ferragni ha trascorso qualche giorno di vacanza assieme alla famiglia a Forte dei Marmi, in uno degli hotel di lusso più iconici di Forte dei Marmi. Assieme all'imprenditrice c'erano anche sua madre Marina di Guardo, la sorella Francesca (ormai vicinissima al parto) col fidanzato Riccardo Nicoletti e ovviamente i piccoli di casa, Leone e Vittoria. La bimba si è immediatamente imposta coi suoi look balneari, diventando la più fashion della spiaggia. Fedez era assente perché presissimo dai nuovi impegni professionali. Non solo è tra i giudici di X-Factor (per la sesta volta, dopo l'addio al talent nel 2018), ma è anche in uscita un nuovo singolo. Il cantante è impegnato con la promozione del brano, che potrebbe essere il tormentone di questa estate, realizzato assieme a Mara Sattei e Tananai. Ieri sera i tre erano insieme a festeggiare e hanno improvvisato un concerto a sorpresa per i fan. Era presente anche Chiara Ferragni, fashion come sempre.

Il look di Chiara Ferragni

C'è una cosa che Chiara Ferragni non dimentica mai di fare, prima di qualsiasi evento o uscita: è una fan del selfie allo specchio! Immancabile quello nella cabina armadio e quello in ascensore! Ieri sera l'imprenditrice era assieme ad altri amici: suo marito Fedez ha improvvisato un concerto a sorpresa, per strada, per alcuni fan, assieme a Mara Sattei e Tananai. Per l'occasione, l'influencer ha scelto un look casual ma decisamente trendy.

in foto: body Saint Laurent

Chiara Ferragni ha indossato un paio di jeans, il capo intramontabile per eccellenza, vero must have dei guardaroba di tutte le stagioni, perché perfetto in ogni occasione e declinabile in un'infinità di abbinamenti diversi, da quelli chic a quelli sportivi. La 35enne ha scelto un outfit alla moda e ovviamente griffatissimo. Il pezzo forte è il body nero in tulle di jersey di Saint Laurent: è un body sgambato, con ampio scollo frontale e posteriore, decorato con motivo monogramma YSL all over in scintillanti strass.

Costa 1990 euro sul sito ufficiale del brand. Non potevano essere che di lusso anche gli accessori. L'imprenditrice si è affidata a uno dei suoi brand del cuore, Hermes. Sono di questo marchio sia la cintura che la borsa con tracolla. Entrambi sono in coccodrillo e sono caratterizzati dall'iconica fibbia in metallo con la lettera H. La Constance è una delle borse più famose della casa di moda, presente nelle collezioni da decenni.

Fu pensata da Jean-Louis Dumas: la commissionò a una stilista che, all’epoca incinta, le diede il nome della figlia (appunto Constance). Il prezzo base si aggira attorno ai 4000 euro, ma i modelli più pregiati possono arrivare anche fino a 25mila euro. Questa, nello specifico, è un modello vintage venduto da alcuni rivenditori online a 18mila euro. Per quanto riguarda i prezzi delle cinture da donna, oscillano tra 500 e 900 euro sul sito ufficiale.