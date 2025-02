Jovanotti illumina Sanremo, performance spettacolare col completo oro e il ciondolo “simbolico”

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Il Festival di Sanremo è arrivato alla sua 75esima edizione, la prima presentata da Carlo Conti dopo "l'epoca d'oro" di Amadeus. Sebbene in molti pensassero che l'evento fosse partito "in sordina", sta andando decisamente oltre le aspettative, rivelandosi spettacolare e super glamour. Dopo la prima decina di Big che hanno presentato i loro inediti in gara, da Noemi ad Achille Lauro, sul palco dell'Ariston è arrivato l'attesissimo ospite speciale: Jovanotti, tornato alla kermesse canora dopo il grave incidente alla gamba dello scorso anno. Oltre ad aver fatto ballare tutti con le sue hit e con la sua travolgente energia, ha anche illuminato il palcoscenico con un completo dorato: ecco chi ha firmato il look.

Chi ha firmato il look di Jovanotti al Festival di Sanremo 2025

Jovanotti è l'ospite speciale della prima serata del Festival di Sanremo 2025. Partito dall'esterno dell'Ariston, dove aveva decine di batteristi che suonavano l'iconica intro de L'ombelico del mondo, è arrivato all'interno del teatro passando tra gli ospiti seduti in platea. Tra abbracci, applausi e balli, ha fatto scatenare tutti sulle note delle sue canzoni più famose.

Jovanotti a Sanremo 2025

Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lui in fatto di stile? Seguito dallo stylist Nick Cerioni (lo stesso di Achille Lauro), si è affidato alla Maison Dior, sfoggiando un look appariscente ma allo stesso tempo super elegante. Per non passare inosservato ha scelto l'oro metallizzato e così facendo ha letteralmente illuminato il palcoscenico.

Jovanotti in Dior

Jovanotti torna a Sanremo in total gold

Per il gran ritorno in tv dopo l'incidente dello scorso anno Jovanotti ha scelto di brillare con un completo total gold caratterizzato da giacca monopetto e pantaloni dal taglio classico leggermente oversize. Per completare il tutto ha scelto una fascia da smoking e una camicia plissettata in tinta portata sbottonata sul collo. Non sono mancati degli ulteriori tocchi sparkling: i mocassini gioiello e la collana a forma di sole e luna intrecciati tempestati di cristalli. Il ciondolo non è stato scelto a caso, è da sempre il simbolo del suo animo energico e solare (basti pensare al fatto che ha anche fatto un tatuaggio identico). Il cantante ha inoltre rivoluzionato l'hair look: niente più ricci vaporosi e messy, ora ha tirato i capelli all'indietro ma lasciando la barba lunga e incolta.

Jovanotti sul palco dell'Ariston