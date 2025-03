Star in slip e autoreggenti: il look più amato alle sfilate di Parigi è a effetto nudo

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Si è appena conclusa la Paris Fashion Week e sono state moltissime le Maison che hanno presentato le loro collezioni per l'Autunno/Inverno 2025-26. Tra le ultime ad aver sfilato c'è stata Balenciaga, che in passerella ha sorpreso tutti con abiti mangiati dalle tarme, piumini 100 grammi che sembrano corsetti e costumi olimpionici trasformati in vestiti da sera. Allo show non sono mancati gli ospiti famosi, anche se sono state soprattutto le modelle di fama internazionale sedute nel front-row ad aver attirato tutti i riflettori, il motivo? Hanno sfoggiato tutte mutande e autoreggenti, lanciando il look destinato a diventare il più audace della prossima stagione.

Il trend più audace delle sfilate di Parigi

Ricordate la tendenza dei micro shorts abbinati ai reggicalze? Lo scorso anno Annalisa fu una vera e propria pioniera di questa mania ispirata al mondo della lingerie e riuscì a incantare tutti con la sua sensualità, dando prova del fatto che si trattava di un abbinamento perfetto anche per uscire.

Alessandra Ambrosio alla sfilata di Balenciaga

Ora quella moda sembra essere tornata ma in una chiave rivisitata ancora più audace. A dimostrarlo sono state alcune delle modelle che hanno assistito alla sfilata parigina di Balenciaga: sedute nel front-row, hanno messo in risalto la loro bellezza con dei look vedo-non vedo a effetto nudo caratterizzati da slip e autoreggenti portati in bella vista.

Vittoria Ceretti alla sfilata di Balenciaga

Le modelle che hanno indossato mutante e autoreggenti

Ad "aprire le danze" è stata Alessandra Ambrosio, l'ex angelo di Victoria Secret's che ha abbinato un maglioncino blu con scollo a V a un paio di leggings con slip di pizzo e reggicalze "disegnati" su una base nude. A farle concorrenza è arrivata Vittoria Ceretti, che ha puntato tutto su un completo di pizzo trasparente total black, lasciando intravedere chiaramente sia le autoreggenti che l'intimo.

Barbara Palvin alla sfilata di Balenciaga

Barbara Palvin, invece, sembra essere uscita da una pubblicità di un marchio di lingerie: autoreggenti, bustier di pizzo e micro gonna trasparente che lasciava in evidenza il tanga, il tutto coperto da un cappotto portato sulle spalle. In quante si ispireranno alle top per aggiungere un tocco di sensualità glamour alla prossima primavera?