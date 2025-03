video suggerito

La scaletta del concerto di Jovanotti: l'ordine delle canzoni a Pesaro Jovanotti si esibisce stasera, martedì 4 marzo 2025, sul palco della Vitrifrigo Arena di Pesaro per il primo dei 49 appuntamenti del PalaJova 2025. Qui le canzoni che potrebbero essere in scaletta.

A cura di Vincenzo Nasto

Jovanotti, Sanremo 2025

Stasera, martedì 4 marzo 2025, inizia il tour nei palazzetti di Jovanotti alle ore 21:00. Il cantante toscano, reduce dalla comparsa al Festival di Sanremo 2025 con un medley dei suoi brani, dopo 16 mesi di convalescenza, comincia stasera da Pesaro il suo PalaJova 2025. Le prime quattro date del tour infatti lo vedranno impegnato alla Vitrifrigo Arena, tutte già sold-out. Una caratteristica che si manterrà anche per la gran parte delle 48 date restanti. Infatti sono solo 13 date a non aver conquistato, finora, il tutto esaurito per uno dei tour più attesi in Italia. Ad accompagnarlo sul palco una band formata da: Saturnino (basso), Adriano Viterbini (chitarra), Christian Rigano (tastiere elettroniche), Franco Santarnecchi (tastiere analogiche), Carmine Landolfi (batteria), Moris Pradella (seconda chitarra, cori), Micol Touadi e Jennifer Vargas (cori), Leo Di Angilla e Kalifa Kone (percussioni), Gianluca Petrella (sezione fiati) con Camilla Rolando (tromba) e Sophia Tomelleri (sax).

Sarà anche la prima occasione di ascoltare dal vivo il nuovo album, Il Corpo Umano Vol.1, oltre ad alcune delle canzoni più importanti della sua carriera: da Come musica a Tutto l'amore che ho, passando per I love you baby e A te. Non sono stati comunicati ospiti, invece ad aprire il suo concerto ci saranno il rapper torinese di origini senegalesi Axell e Nicol, che ha partecipato all'ultima edizione di Sanremo Giovani. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Jovanotti alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, non in ordine d'apparizione.

La scaletta con le canzoni del concerto di Jovanotti

Questa, martedì 4 marzo 2025, comincia il PalaJova 2025, l'incredibile tour da 49 date di Jovanotti, dopo i 16 mesi di convalescenza e l'apparizione a Sanremo 2025. Non sono stati comunicati ospiti durante l'esordio alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, mentre ad aprire il concerto saranno Axell e Nicol. Si potrà assistere a un concerto di oltre 2 ore, in cui l'autore viaggerà in tutto il suo percorso musicale, con un particolare risalto all'ultimo progetto Il Corpo Umano Vol.1, presentato lo scorso 31 gennaio. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Jovanotti alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, non in ordine d'apparizione.

Ricordati di vivere

Oasi

Punto

La linea d'ombra

La primavera

Come Musica

A Te

Mediterraneo

Temporale

Tutto l'amore che ho

Montecristo

La mia moto

Sensibile all'estate

Dammi spazio

Fuorionda

È la scienza, bellezza!

Muoviti muoviti

Gente della notte

Mi fido di te

Un mondo a parte

I love you baby

Se lo senti lo sai

Alla salute

Ti porto via con me