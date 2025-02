Jovanotti a Sanremo 2025 rischia la caduta, poi a Conti: “Per venire ho chiesto il permesso ad Amadeus e Fiorello” Lo show di Jovanotti, superospite della prima serata del Festival di Sanremo, è stata una ventata di energia. Dal suo ingresso, fino alla caduta sfiorata e al saluto ad Amadeus, l’esibizione del cantante non è passata inosservata e il video del suo ingresso nel Teatro Ariston è già virale sui social. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

Jovanotti è il superospite del Festival di Sanremo 2025. Durante la prima serata, in onda martedì 11 febbraio su Rai1, il cantante ha regalato al pubblico un medley sulle note dei suoi grandi classici (tra questi brani come L'ombelico del mondo). La sua performance, iniziata all'esterno dell'Ariston, è continuata all'interno del Teatro, dove è stato accolto dal calore del pubblico in platea. L'artista – che ha rischiato di inciampare – ha scherzato con il conduttore, rivelando di aver chiesto il permesso ad Amadeus e a Fiorello per partecipare alla serata.

Show di Jovanotti a Sanremo, prima inciampa poi una signora tenta di baciarlo

È con grande affetto che Carlo Conti ha accolto Jovanotti. L'artista ha portato con sé una ventata di energia e alla domanda del conduttore su come si sentisse ha risposto senza nascondere la sua emozione: "Per me è un Festival speciale, è troppo bello Sanremo è come il Capodanno, il Natale". Quando Conti ha fatto cenno all'amore che il pubblico prova nei suoi confronti, l'artista ha chiarito di ricambiare il sentimento. "Ho pensato cosa è Sanremo? È la festa della musica, prima di essere un'industria, una competizione è una passione che ci lega, che unisce il Paese" ha aggiunto. Non è passato inosservato il momento in cui una signora lo ha stretto a sé mentre urlava di amarlo, una scena che è ben presto diventata virale sui social.

A proposito del suo incidente, ha chiarito: "San Francesco, che mi è caro, chiamava il corpo "il mio fratello asino". Il mio, che si è azzoppato in un epoca in cui riescono anche a sostituire un osso, ora è un po' bionico. Sono più fotonico. E sono soprattutto felice di essere qua. C'è anche mia figlia Teresa tra il pubblico".

Jovanotti: "Venendo qui avevo paura di tradire Amadeus"

Lo show di Jovanotti ha fatto ballare tutto il pubblico del Festival di Sanremo 2025. Il merito non è stato solo del gruppo Rockin'1000 – The Biggest Rock Band on Earth (formato da musicisti di tutto il mondo), ma anche dei sui grandi successi. Il cantante, infatti, si è esibito con brani come I love you baby, A te, Fuori Onda e Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. L'artista si è ritagliato anche un piccolo spazio per salutare Amadeus, conduttore del Festival dello scorso anno. A Carlo Conti ha rivelato: "Quando mi hai chiamato mi sono sentito in colpa, ho chiesto ad Ama se si sentisse tradito. Mi ha detto di non preoccuparmi perché siete amici, lui e Fiorello mi hanno dato il permesso per essere qui".