Dargen D’Amico con gli occhiali a Sanremo 2022: l’orchestra lo imita e li indossa per l’esibizione

Dargen D'Amico arriva al Festival di Sanremo 2022 dopo nove album da solista e tantissime collaborazioni coi grandi artisti della musica italiana. Il dj e produttore discografico milanese è in gara con un brano decisamente energico, perfetto per scatenarsi e divertirsi. Si intitola Dove si balla e dietro il suo inno alla musica dance nasconde una riflessione sull'attualità. Oltre a generare una certa curiosità per la sua canzone, che appunto nasconde una metafora sui tempi che stiamo vivendo, Dargen D'Amico ha attirato l'attenzione anche per il suo look.

Dargen D'Amico c'è una cosa a cui proprio non sa rinunciare nei suoi outfit: si tratta degli occhiali. Non è sfuggita la presenza di questo accessorio in ogni occasione, Sanremo compreso. Ne possiede tantissimi modelli, tutti diversi e originali e li indossa perché lo mettono a proprio agio, lo fanno sentire pienamente se stesso. Facevano parte del suo look sia sul green carpet inaugurale della kermesse che durante la prima esibizione sul palco dell'Ariston.

Nel primo caso aveva optato per un outfit firmato Lacoste: completo doppiopetto con bermuda, sneakers dal colore sgargiante, calzini con foglie di marijuana stampate. In quel caso gli occhiali scuri erano firmati Bayria. Il debutto a Sanremo era invece stato in rosa: abito custom made dello stilista Alessandro Vigilante, sneakers di Giuseppe Zanotti e occhiali da sole Retrosuperfuture.

Nella terza serata Dargen D'Amico ha scelto un look firmato Federico Cina, completo a fiori abbinato a scarpe Dr Martens. Nuovamente è salito sul palco con gli occhiali, stavolta un modello Swarovski by Giovanna Battaglia. Sembra abbia lanciato una vera e propria moda per l'Ariston, visto che lo hanno imitato tutti i musicisti dell'orchestra. Erano tutti con gli occhiali, proprio come lui. Sicuramente una scelta originale e di stile, che però non avrà fatto piacere a chi gioca al Fantasanremo: esibirsi con gli occhiali costituisce un malus e fa perdere dei punti!