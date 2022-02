Rettore e Ditonellapiega a Sanremo 2022: conquistano tutti con i look coordinati in bianco e nero Tra i Big in gara che si sono esibiti durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2022 c’è un duo inedito, quello formato da Donatella Rettore e Ditonellapiaga, che hanno presentato il brano “Chimica”. Le due hanno sfoggiato dei look coordinati, giocando con il black&white.

A cura di Valeria Paglionico

La 72esima edizione del Festival di Sanremo è entrata nel vivo, ormai quasi tutti i Big in gara hanno presentato i loro brani e le sorprese non sono mancate. Tra i cantanti che si sono esibiti durante la seconda serata, quella presentata da Amadeus e Lorena Cesarini, c'è anche un duo inedito, quello formato da Donatella Rettore e Ditonellapiega, che sul palco dell'Ariston hanno presentato Chimica. Si tratta della loro prima esibizione di coppia e per l'occasione hanno puntato su dei look coordinati in black&white, così da apparire ancora più affiatate durante il debutto: ecco chi ha firmato i loro outfit a contrasto.

Il completo black&white di Donatella Rettore

A vestire Donatella Rettore durante la kermesse sanremese è il designer Stefano De Lellis, che per la sua prima esibizione ha pensato a un tailleur dallo stile mannish in colori a contrasto, ovvero il bianco e nero. Il completo è contraddistinto da un paio di pantaloni a zampa e da un blazer oversize monopetto con una cappa incorporata e delle decorazioni gioiello sui lati. La sua particolarità? Da un lato è total white, dall'altro total black. Top trasparente che ha lasciato intravedere il reggiseno, stivali con maxi zeppe, orecchini pendenti e make-up scintillante: la cantante ha aggiunto degli accessori che non potevano passare inosservati per completare l'outfit. Come ultima cosa, non ha rinunciato alla chioma platino cotonata in pieno stile anni '80.

Donatella Rettore in Stefano De Lellis, Ditonellapiega in Philosophy di Lorenzo Serafini

Ditonellapiega in versione mannish

Così come la Rettore, anche Ditonellapiega ha seguito il trend della moda mannish con un tailleur giacca e pantaloni. Il suo completo total white è firmato Philosophy di Lorenzo Serafini, brand che la veste fin dal red carpet. La cantante ha abbinato dei pantaloni palazzo a un blazer lungo decorato con un maxi fiore rosso sul bavero, lo ha portato sbottonato, così da lasciare intravedere il crop top nero. Ha aggiunto un tocco audace all'outfit con un rossetto fiammante sulle labbra, mentre in fatto di acconciatura, ha tenuto i capelli sciolti e ondulati. Nelle prossime serate continuerà a vestire in coordinato con la Rettore?