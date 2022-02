Elisa incanta Sanremo: sul palco come una sposa con l’abito candido Per molti è la favorita del Festival di Sanremo 2022: Elisa. La cantante ha incantato il pubblico con la sua voce pulita e col suo stile etereo. Anche nella terza serata ha puntato su un abito bianco, proprio come 21 anni fa, al suo debutto su quel palco.

A cura di Giusy Dente

Elisa in Valentino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La terza serata del Festival di Sanremo 2022 è importantissima, perché fanno la loro comparsa sia il Televoto (quindi il voto del pubblico) che la Giuria demoscopica. La classifica fino a questo momento stilata tiene conto soltanto dei voti della Sala stampa e vede al momento al primo posto Elisa. Il suo è uno dei ritorni più attesi e graditi sul palco dell'Ariston. La cantante lo ha calcato una sola volta nella sua carriera: sono trascorsi esattamente 21 anni dalla vittoria col brano Luce. Da allora è tornata alla kermesse solo in qualità di ospite. Stavolta gareggia col brano O forse sei tu, una canzone che parla della chimica necessaria a tenere vivo un rapporto.

Elisa torna all'Ariston

Mercoledì sera al suo debutto sul palco della 72esima edizione del Festival di Sanremo Elisa è apparsa emozionatissima. Il pubblico dell'Ariston l'ha accolta con calore e sembra abbia apprezzato moltissimo la sua esibizione, conclusa tra gli applausi. Proprio come aveva fatto 21 anni fa, ha nuovamente scelto di esibirsi nel colore che maggiormente la rappresenta: il bianco. La cantante ha incantato tutti con un etereo abit-peplo di Valentino e ha rinunciato alle ‘tradizionali' scarpe col tacco, preferendo calzature basse. Total white era anche il look sul green carpet inaugurale e ha confermato la scelta del bianco anche nella puntata numero 3.

Elisa in Valentino, terza serata

Il look di Elisa nella terza serata

C'è stato un tempo in cui Elisa disegnava da sé gli abiti da indossare sul palco: da allora sono passati 21 anni e si è affermata come una delle voci più belle del panorama musicale italiano. Quest'anno dietro i suoi look sanremesi c'è la stylist Susanna Ausoni, che ha deciso di puntare su outfit capaci di rendere visivamente tutta la grazia e l'eleganza della cantante e di accompagnare la sua voce così delicata.

Elisa in Valentino

La scelta è caduta su capi firmati Valentino. Quello della terza serata è un abito con spalline sottili, gonna leggermente svasata e scollatura a V. La cantante ha ‘riciclato' il tirapugni di perle, gioiello da mano firmato Valentino. Della Maison italiana anche le scarpe, nuovamente senza tacco. Il look candido è il perfetto accompagnamento alla voce pulita e delicata della cantante.