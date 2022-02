I gioielli di Emma Marrone a Sanremo: quanto valgono le collane e gli anelli della cantante Emma Marrone è tra le grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2022, al quale partecipa con il brano “Ogni volta è così”. Sul palco sfoggia look glamour dall’animo rock e femminista e non rinuncia al tocco prezioso con collane e anelli griffati: sapete quanto valgono?

Emma Marrone è tra le grandi protagoniste della 72esima edizione del Festival di Sanremo, alla quale partecipa con il brano inedito Ogni volta è così. Non si tratta della sua prima volta all'Ariston, anzi, è una vera e propria veterana, basti pensare al fatto che ha calcato l'ambito palcoscenico non solo nei panni di Big ma anche di co-conduttrice e di super ospite. Nonostante ciò, per lei è sempre una grandissima emozione. Per questa ennesima esperienza sanremese non ha rinunciato allo stile glamour che la contraddistingue e, tra il gesto della vagina rivolto al pubblico e un look con il reggiseno in vistaun look con il reggiseno in vista, ha dimostrato di essere paladina del femminismo. Qual è il dettaglio che ha aggiunto un ulteriore tocco rock e grintoso ai suoi outfit? I gioielli, tutti griffati e preziosi: ecco quanto valgono.

Le collane Gucci di Emma Marrone al Festival

Per partecipare al Festival di Saremo 2022 Emma Marrone si è affidata ad Alessandro Michele, il direttore creativo di Gucci, che ormai da tempo cura il suo stile durante le apparizioni pubbliche. Durante la terza serata dell'evento ha incantato il pubblico con un top in pizzo chantilly e gonna di velluto color ciliegia, completando il tutto con sandali platform pitonati e preziosi gioielli firmati sempre dalla nota Maison fiorentina.

La collana Lariart della collezione Gucci Link to Love

La cantante ha arricchito la scollatura con due collane Lariat della collezione Gucci Link to Love: si tratta di due laccetti sottili in oro giallo 18kt, con chiusura ad alamaro e logo inciso. Il loro prezzo? Sul sito ufficiale della griffe ogni pezzo viene venduto a 1.350 euro. Tornando alla sua prima esibizione, invece, come dimenticare la scintillante collana in palladio con cristalli blu e bianchi, che ha illuminato con audacia l'outfit di velluto blu notte?

Emma Marrone col collier Gucci

Emma Marrone e la passione per i maxi anelli

Ad aggiungere un tocco rock all'immagine di Emma Marrone sono gli anelli grossi e appariscenti, sfoggiati durante tutte le esibizioni sanremesi.

Emma Marrone con anelli Gucci

Nella terza serata alla mano sinistra portava un enorme anello con pietra in resina verde (che attualmente è introvabile sul web), mentre sul lato sinistro ha indossato due anelli identici a forma di testa di leone. Sono in oro giallo 18kt con diamanti e una pietra di opale rosso (prezzo 2.500 euro).

Anello in oro e opale rosso

Durante la prima serata, invece, ha optato per degli anelli in oro bianco 18 kt della collezione Gucci Link to Love (ne ha sfoggiati 4 da 1.550 euro). Insomma, i gioielli sanremesi di Emma Marrone valgono una fortuna e di sicuro diventeranno l'oggetto del desiderio di tutte coloro che sognano di aggiungere un tocco prezioso al look senza rinunciare al loro animo rock.