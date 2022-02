Emma con l’abito di pizzo trasparente: alla finale di Sanremo mostra la sua nuova sensualità Emma incanta l’Ariston per la finale di Sanremo con un abito super sensuale, da vera dark lady, che gioca con le trasparenze.

A cura di Beatrice Manca

Sempre più decisa, sensuale e sicura di sé: Emma a Sanremo 2022 mostra un nuovo lato della sua personalità, sfoggiando abiti da sogno. Per la prima serata ha scelto l'abito da diva in velluto blu notte, seguito da una camicia in pizzo con lingerie a vista e da un tuxedo scintillante, con la camicia sbottonata. Il look scelto per la finale completa questo percorso all'insegna della femminilità: una creazione di Gucci in pizzo nero, con guanti incorporati e maxi spacco. Emma incanta il pubblico come una vera dark lady.

L'abito con guanti incorporati di Emma per la finale

I look di Emma per la finale di Sanremo sono stati un crescendo di audacia e sensualità tra spacchi, calze a rete e scollature. Il finale riunisce tutti questi elementi: Emma ha indossato un abito in pizzo effetto vedo-non-vedo con le maniche lunghe unite ai guanti e maxi spacco laterale.

Emma Marrone in Gucci

L'abito si caratterizza per il gioco di trasparenze, che rivelano un body con scollatura a cuore in trasparenza. Per completare il look "notturno" l'abito era impreziosito da applicazioni scintillanti, maxi ruches a sbuffo sulle maniche. La profonda scollatura in realtà è "finta": guardando bene si vede il tessuto leggerissimo e semitrasparente sulle scapole.

Emma in Gucci

Per la finale di Emma ha cambiato acconciatura: sfoggia un caschetto liscio con la riga centrale, che fa risaltare il make up deciso sugli occhi. Emma è una veterana di Sanremo e negli anni ha affinato il suo stile: dagli esordi rock'n'roll alla nuova versione femme fatale. Finalmente ha trovato la sua voce (anche stilistica) e un look ricercato che esalta al massimo la sua nuova maturità artistica.