Gaia è la diva della Notte della Taranta: abito a rete con le frange per ballare la pizzica

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in scena la Notte della Taranta 2024, l'evento che ogni anno celebra la tradizione e il folclore salentino con un maxi concerto nella piazza principale di Melpignano, in provincia di Lecce. Lo show è stato trasmesso su Rai 3 a partire dalle 21.20 e ha tenuto milioni di spettatori incollati alla tv grazie alle esibizioni di alcuni ospiti speciali, da Geolier ad Angelina Mango, apparsa meravigliosa in pizzo total white. Tra loro c'era anche Gaia, una delle indiscusse protagoniste dell'estate con Sesso e Samba, che ha dato l'ennesima prova di essere un'icona di bellezza e di sensualità.

Gaia segue il trend degli abiti a rete

Dopo aver dominato le classifiche di stagione con Sesso e Samba, il duetto realizzato con Tony Effe che sta facendo ballare tutti da mesi, Gaia si è esibita in solitaria sul palco della Notte della Taranta 2024. Ha interpretato in modo spettacolare la canzone tradizionale Menamenamò, parlando un perfetto pugliese e improvvisando qualche passo di pizzica insieme al corpo di ballo che la accompagnava. Se per le prove aveva puntato sul bianco con reggiseno a triangolo e gonna coordinata, per lo show vero e proprio ha lasciato spazio alla sensualità seguendo il trend degli abiti a rete.

Gaia con l'abito a rete

Il look di Gaia per ballare la pizzica

Per la Notte della Taranta 2024 Gaia ha indossato un lungo abito nero e oro che non poteva passare inosservato. Si tratta di un modello a rete completamente traforato che ha messo in risalto la silhouette impeccabile, ha il corpetto ricamato ed è ricoperto di frange in stile anni '20 che rendono ogni movimento ancora più sinuoso.

L'abito di Gaia per la Notte della Taranta

A rendere il look ancora più d'impatto è stata l'acconciatura: la cantante ha seguito la mania dei wet hair, ovvero dell'effetto bagnato, portando la chioma extra long sciolta e ondulata. Non è stata forse lei la diva dell'evento salentino di quest'anno?