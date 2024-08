video suggerito

Chi ha firmato il completo di pizzo bianco di Angelina Mango alla Notte della Taranta 2024 Angelina Mango è stata tra gli ospiti speciali della Notte della Taranta 2024, sul cui palco si è esibita sulle note di alcune canzoni della tradizione pugliese. Chi ha firmato il suo completo di pizzo bianco? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ieri sera è andata in scena l'attesissima Notte della Taranta 2024, l'evento simbolo dell'estate che da 27 anni si tiene a Melpignano, in provincia di Lecce, celebrando il folclore, le tradizioni e la cultura salentina. Il concertone è stato trasmesso anche in tv (su Rai 3 a partire dalle 21.20 presentato da Ema Stoklholma) e ha infiammato il pubblico con delle esclusive performance di Angelina Mango, Geolier, Shablo e Gaia. La vincitrice di Sanremo, in particolare, si è esibita sulle note di alcune canzoni tipicamente pugliesi, prima tra tutte Su piccolina, improvvisando anche qualche passo di pizzica. Chi ha firmato il completo di pizzo bianco che ha indossato sul palcoscenico?

Angelina Mango in total white alla Notte della Taranta

Il 2024 è stato l'anno di Angelina Mango, che dopo la vittoria di Sanremo con La Noia non si è più fermata. Un tour in giro per l'Europa, innumerevoli copertine e una performance da urlo all'Eurovision: la cantante ha travolto tutti con la sua grinta e col suo talento. Ieri sera è stata tra gli ospiti speciali della Notte della Taranta, sul cui palco ha intonato alcune canzoni tipiche accompagnate da una coreografia ispirata alla classica pizzica. Se per le prove del giorno precedente aveva infiammato il palco in rosso, per il concertone ha preferito un candido total white ma senza rinunciare al glamour.

Angelina Mango alla Notte della Taranta

Il look di pizzo di Angelina Mango

Affidatasi ancora una volta a Nick Cerioni, uno degli stylist più amati dalle star italiane, Angelina ha sfoggiato un look custom made di Etro, la Maison che l'ha vestita anche a Sanremo. Per la Notte della Taranta ha scelto un completo in pizzo bianco traforato.

Leggi anche Angelina Mango alle prove della Notte della Taranta: balla a piedi nudi con un doppio abito in pizzo

Angelina Mango in Etro

Ha abbinato un reggiseno a triangolo con i laccetti incrociati intorno a fianchi e e braccia a una gonna coordinata, un modello a vita alta con un maxi spacco laterale che le ha permesso di scatenarsi a ritmo di musica. Niente tacchi e zeppe, ha ballato a piedi nudi, mentre per quanto riguarda i capelli ha optato per un effetto bagnato dal mood estivo. Angelina non ha forse tutte le carte in regola per diventare una diva internazionale?