Angelina Mango alle prove della Notte della Taranta: balla a piedi nudi con un doppio abito in pizzo Angelina Mango è la star della Notte della Taranta 2024: l'evento che si tiene sabato 24 agosto in diretta da Lecce, è stato anticipato dalle prove generali dove la cantante vincitrice del Festival di Sanremo ha stregato tutti tra canti e balli popolari.

A cura di Arianna Colzi

Angelina Mango | Foto IG La Notte della Taranta

Angelina Mango è una delle star della Notte della Taranta 2024, il tradizionale appuntamento che ogni estate si tiene a Melpignano, in provincia di Lecce, e che fa parte del festival di musical tradizionale salentina organizzato ogni anno dalla Fondazione Notte della Taranta. Ogni anno in occasione del concerto finale vengono invitati artisti di fama internazionale e nazionale: l'anno scorso era stato il turno di Arisa, mentre nel 2022 era salita sul palco Elodie. Quest'anno a ballare la pizzica intonando canzoni popolari locali saranno la vincitrice del Festival di Sanremo 2024 e Gaia, regina dell'estate con Tony Effe e la loro Sesso e Samba. Per le prove generali del concerto, la cantante lucana ha ballato scalza con un abito tradizionale.

Il look di Angelina Mango per le prove

Angelina Mango si è immersa totalmente nell'atmosfera magica della Notte della Taranta. Come vediamo sui canali ufficiali dell'evento, prima delle prove generali in piazza a Melpignano, è stato il turno delle prove in sala con i ballerini. Per quell'occasione Angelina Mango punta sul comfort optando per un mini completo nero e bordato in bianco composto da shorts e un top blu, abbinati a un paio di stivali bianco ottico con le sue immancabili zeppe.

Le prove in studio della Notte della Taranta

La sera, poi, è arrivato il momento delle prove generali sul palco per l'evento che si terrà questa sera in piazza a Melpignano, condotto da Ema Stokholma. Il look per la sera era in perfetto stile salentino. Per cantare e ballare la pizzica, Angelina Mango indossa un doppio abito: si tratta di un vestito nero smanicato con scollo a V e gonna a pieghe a cui la cantante amatissima della Gen Z sovrappone un altro vestito, una sottoveste in pizzo rosso. Questa tendenza, chiamata layering, consiste nel sovrapporre e/o abbinare dei capi che tradizionalmente verrebbero indossati L'effetto è sensuale ed evocativo, riprendendo i colori tradizionali della taranta pugliese, il rosso e il nero. A completare il look, un chocker gioiello al collo e dei maxi orecchini a cerchio.

Angelina Mango alle prove | Foto Notte della Taranta Official

Come vuole la tradizione, poi, anche stasera durante la diretta, Angelina Mango canterà e ballerà scalza, riprendendo il ritmo incalzante della pizzica che, secondo il folklore, viene ballata a piedi nudi agitando l'ampia gonna.