Elodie si prepara alla Notte della Taranta: balla la pizzica in bianco con maxi gonna e crop top Elodie è tra gli ospiti della 25esima edizione della Notte della Taranta e, nell’attesa di salire sul palco sabato sera, si sta dando da fare tra preparativi e prove. Nelle ultime ore, ad esempio, è diventata virale con un video in cui balla la pizzica in total white.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano poche ore a uno degli eventi estivi più attesi dell'anno: la Notte della Taranta, il tradizionale concertone salentino arrivato alla sua 25esima edizione. Andrà in scena la sera del 27 agosto dal comune di Melpignano, in provincia di Lecce, e vedrà moltissimi artisti italiani e internazionali esibirsi sul palco, da Stromae a Durdust, fino ad arrivare a Marco Mengoni. Tra le ospiti più attese c'è Elodie, che per l'occasione darà vita a una complessa performance insieme al Corpo di Ballo della Taranta diretto da Irma di Paola: tra ballo e voce si scatenerà sulle note della Pizzica di San Vito. La cantante è già arrivata in Puglia e si sta dando da fare tra prove e preparativi. Non sorprende, dunque, che sia diventata virale con un video realizzato nel backstage in cui balla proprio la pizzica.

Elodie arriva alla Notte della Taranta

Elodie ha dato più volte prova di essere un'artista molto eclettica: oltre a essersi distinta per talento in campo musicale fin dai tempi di Amici, è diventata anche modella, presentatrice e attrice (a settembre uscirà infatti il primo film che la vedrà protagonista). Di recente, inoltre, ha dato prova di essere anche una sensualissima danzatrice ed è proprio per questo che, in occasione della Notte della Taranta, ha deciso di imparare a ballare la pizzica. Il risultato? Lo ha mostrato in anteprima in un video condiviso su TikTok diventato virale in pochissime ore.

Elodie balla la pizzica

Il look total white di Elodie

Per scatenarsi a ritmo di pizzica Elodie non ha rinunciato allo stile, anche se ha puntato tutto sulla comodità. Ha scelto un look total white con una maxi gonna a vita alta, un modello a balze che ha leggermente alzato con le mani come richiede il ballo tradizionale. Ha poi completato il tutto con una canotta in tinta firmata Diesel (prezzo 83 euro), l'ha portata arrotolata sotto il seno, così da trasformarla in un crop top. Niente trucco sul viso, capelli lunghi legati in un mezzo raccolto spettinato: nonostante sia al naturale, la cantante è sempre meravigliosa, anche perché ha un sorriso smagliante stampato sulle labbra. A questo punto, dunque, non resta che aspettare qualche ora per ammirare la sua esibizione alla Notte della Taranta.

