Il nude look di Demi Moore: conquista la copertina con l’abito trasparente Demi Moore ha conquistato la copertina di Interview Magazine, incantando tutti con un nude look iper sensuale: ecco chi ha firmato l’abito trasparente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Demi Moore potrà pure aver raggiunto i 61 anni ma non per questo smette di essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile, tanto da riuscire a fare invidia anche alle colleghe giovanissime. Lo ha dimostrato nello shooting realizzato per Interview Magazine, la rivista americana che le ha dedicato la copertina di settembre a poco più di un mese dall'uscita di The Substance, il suo nuovo film in cui interpreta una donna ossessionata dalla giovinezza. Per l'occasione l'attrice ha seguito il trend dei nude look, apparendo sensualissima con un abito trasparente che ha lasciato poco spazio all'immaginazione.

Chi ha firmato l'abito vedo-non vedo di Demi Moore

Interview Magazine ha dedicato la cover di settembre a Demi Moore, l'attrice 61enne che sembra aver trovato la ricetta segreta dell'elisir di "eterna giovinezza". Lo shooting è stato curato dalla fotografata da Petra Collins e l'ha vista posare su un letto con lenzuola di raso silver in una versione iper femminile. Seguita dallo stylist Mel Ottenberg, la diva ha puntato sulla provocazione di Saint Laurent by Anthony Vaccarello. Ha sfoggiato un vestito trasparente in verde petrolio, un modello in delicato tulle che le ha fasciato le forme, esaltando il seno con una scollatura all'americana incrociata e lasciando in vista l'intimo a vita altissima. Cintura metallica sul punto vita, capelli extra lisci lasciati sciolti e un velo di rossetto rosso sulle labbra: Demi ha mantenuto intatto il suo fascino nonostante il passare degli anni.

Tutti i look di Demi Moore per Interview

Negli altri scatti realizzati da Petra Collins Demi Moore ha continuato a celebrare la sua innata sensualità. Se per la copertina vera e propria ha scelto un tubino dark a collo alto e con le maniche lunghe di Bottega Veneta, per lo shooting ha spaziato tra un completo senape con gonna midi e top scollato di Gucci, una giacca di pelle scultura a effetto armatura di Duran Lantink e un abito-corsetto firmato Schiaparelli con maxi gonna a fisarmonica che sembra essere uscita da un museo d'arte contemporanea. Insomma, la diva americana ha dato l'ennesima prova di essere versatile, glamour e femminile ed è per questo che vanta ancora milioni di fan in ogni parte del mondo.