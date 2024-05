video suggerito

Demi Moore in nero rilancia la veletta: l'accessorio anni Venti torna di moda (non solo ai funerali) L'attrice ha partecipato a un evento promozionale di "FEUD: Capote Vs. Gli Swans", la serie in cui interpreta il "cigno" Ann Woodward.

A cura di Giusy Dente

Demi Moore, Diane Lane, Naomi Watts e Chloe Sevigny sono le protagoniste di FEUD: Capote Vs. Gli Swans, la serie sbarcata in Italia il 15 maggio su Disney+. Le attrici hanno preso parte a un evento mercoledì sera (29 maggio) al DGA Theatre Complex di Los Angeles. Demi Moore, reduce dalla cerimonia di chiusura del Festival di Cannes, per l'occasione ha scelto un look molto chic, nell'intramontabile total black.

Il look dell'attrice

Nella serie tv Demi Moore interpreta il ruolo di Ann Woodward. Così come le altre protagonisti femminili, anche lei è uno dei Cigni che ruotano attorno alla figura centrale di Truman Capote, che si circonda di queste donne benestanti, sempre impeccabili ed elegantissime, appartenenti a un'alta classe sociale. La storia raccontata è vera: il titolo fa riferimento alla faida nata tra lo scrittore e queste dame dell'alta società, soprannominate Cigni perché raffinate ma al tempo stesso distaccate ed algide. Erano maestre di stile, difatti la serie tv è anche un prezioso spaccato sulla moda degli anni Cinquanta e Sessanta tra collane di perle, guanti bianchi, abitini bon-ton per i cocktail party.

Per l'evento di mercoledì sera Demi Moore ha voluto rispecchiare un po' l'anima da Cigno, un cigno nero nello specifico. L'attrice 61enne ha puntato sull'intramontabile eleganza del total black, unj look davvero chic e raffinato nella sua estrema semplicità. Ha indossato infatti un completo nero: T-shirt a mezze maniche con colletto leggermente rialzato e pantaloni palazzo, con scarpe coordinate tono su tono.

Il ritorno della veletta

Demi Moore ha aggiunto, per completare il look, dei bracciali scintillanti e un paio di piccoli orecchini a bottone. Ma il vero di tocco di classe è la veletta, un cappello nero col caratteristico velo a rete che ricade sulla fronte. L'accessorio ha avuto il suo periodo di massima diffusione negli anni Venti: è stato il simbolo delle signore eleganti durante la Belle Èpoque francese, poi il suo uso si è drasticamente ridotto, fino a diventare (per lo meno nella versione nera) un simbolo di lutto. Durante i funerali diventa uno schermo per proteggersi dagli sguardi altrui, per nascondere le lacrime.

È molto usato negli ambienti reali, prevalentemente ai funerali: era onnipresente nel giorno dell'addio a Elisabetta II. Ma si usa tra principesse e regine anche per visite ufficiali o eventi di spicco. Recentemente l'ha indossata Letizia di Spagna appunto per una visita di Stato. Demi Moore non è la prima ad apprezzare la veletta al di fuori dei contesti luttuosi, rendendola invece un accessorio da evento glamour: per esempio Jennifer Lopez l'ha sfoggiata sul red carpet del Met Gala 2023 mentre Rosamund Pike ai recenti Golden Globes.