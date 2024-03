Demi Moore al Vanity Fair Oscar Party con le figlie tra spalle nude e scollature Demi Moore ha preso parte al Vanity Fair Oscar Party assieme alle tre figlie: Tallulah, Rumer, Scout, tutte e quattro elegantissime in abiti da sera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Demi Moore è presenza fissa, agli eventi più glamour del settore fashion e del mondo del cinema. Dopo la Settimana della Moda parigina, è stata la volta della cerimonia degli Oscar. Per la serata ha scelto di condividere il red carpet con le donne più importanti della sua vita, le tre figlie avute dall'ex marito Bruce Willis.

Demi Moore agli Oscar con le figlie

Quella di Bruce Willis è una grande famiglia allargata, molto unita. L'attore è stato sposato con Demi Moore dal 1987 al 2000 e hanno avuto tre figlie: Rumer, Scout e Tallulah (rispettivamente 35, 32 e 30 anni). Poi lui si è risposato con Emma Heming Willis, da cui ha avuto altri due figli. Anche dopo il divorzio, la coppia è rimasta sempre legata, ma i rapporti non sono stati sempre idilliaci come adesso. In particolare, Demi Moore è stata a lungo lontana dalle figlie: la dipendenza dalle sostanze stupefacenti ha minacciato molto il suo rapporto con le tre ragazze, recuperato poi nel tempo. Oggi sono molto affiatate e trascorrono tanto tempo insieme, condividendo anche le loro passioni. Rumer, per esempio, ama la moda e accompagna spesso sua madre alle Fashion Week. La moda è in verità una passione comune: hanno anche posato insieme come modelle per un brand di costumi.

A sinistra Rumer Willis in Monique Lhuillier

Per il Vanity Fair Oscar Party, le quattro donne erano insieme. Per la serata di gala hanno scelto look elegantissimi. Erano in abito da sera tutte e quattro. Vestito marrone in satin per Demi Moore, con spalle nude, ampia scollatura e dettagli cut out sul décolleté. In rosa la figlia maggiore Rumer (da poco diventata mamma): look strapless firmato Monique Lhuillier con guanti coordinati e pochette color oro. Vestito senza spalline anche per Tallulah, con fantasia floreale e ampia gonna plissettata. Scout, invece, ha puntato su un abito avvitato con scollatura a V, abbinato a pochette argentata.