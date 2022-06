Demi Moore con le figlie Tallulah, Rumer e Scout Willis: sembrano sorelle coi costumi coordinati Demi Moore ha posato in costume con le figlie Rumer, Tallulah e Scout, nate dal matrimonio con Bruce Willis. Sembrano sorelle, coi look balneari bianchi coordinati.

A cura di Giusy Dente

in foto da sinistra: Rumer Willis, Demi Moore, Scout Willis e Tallulah Willis in Andie Swim

"Di nuovo quel periodo dell'anno": per dare avvio ufficialmente all'estate, Demi Moore ha nuovamente posato in costume con le figlie. Per loro è una sorta di rituale: anche l'anno scorso avevano condiviso uno scatto tutte e quattro insieme, in tenuta balneare coordinata. L'attrice è legatissime alle tre figlie avute dall'ormai ex marito Bruce Willis: Rumer, Tallulah e Scout, che hanno rispettivamente 33, 28 e 30 anni. La scorsa estate sono state scelte come testimonial per il brand di beachwear Andie Swim (marchio di cui la Moore è socia) e quindi anche stavolta si sono fatte immortalare con i costumi della nuova collezione.

Demi Moore posa in spiaggia con le tre figlie

La 59enne condivide la passione per la moda con le tre ragazze, in particolare con Scout: erano insieme alla settimana della moda parigina e più che madre e figlia, sembrano gemelle, data la fortissima somiglianza. La 30enne è molto attiva nel mondo della musica. Anche Rumer ha ereditato il fascino materno e ha accompagnato l'attrice sul red carpet di recente. Inoltre è seguitissima sui social, dove in più di un'occasione si è ribellata al body shaming e dove tende a mostrarsi sempre in chiave molto naturale: ha lottato e sconfitto i disturbi alimentari e oggi ha un rapporto molto più sano e consapevole col proprio corpo. Come lei, anche Tallulah ha vissuto sulla propria pelle i giudizi altrui, con sofferenza: tutti le hanno sempre fatto notare la somiglianza col papà, facendole pesare di non avere i tratti di Demi Moore, indiscussa icona di bellezza. Quell'aspetto "mascolino" era diventato un problema, ma si è liberata di quei fantasmi, facendo pace con se stessa.

Demi Moore in costume con Rumer, Scout e Tallulah

Demi Moore più che la madre sembra una coetanea di Rumer, Tallulah e Scout. Le quattro hanno nuovamente posato in spiaggia, in versione balneare, con i costumi firmati Andie Swim. L'attrice è in gran forma: continua a essere un'icona di bellezza senza età. Nello scatto indossa un costume intero bianco con ampia scollatura, bretelline sottili, dettaglio cut out e fiocco annodato all'altezza del seno. Tallulah indossa invece il modello Mykonos, a costine e con profonda scollatura a V: costa 107 euro. Costume intero anche per Rumer, un intramontabile modello basic: il vero must have dell'estate, immancabile nel guardaroba delle vacanze. Due pezzi invece per Scout, anche questo a costine: il top Valencia a triangolo costa 60 euro e lo ha abbinato a slip a vita bassa da 46 euro.