Rumer e Scout da piccole, le figlie di Bruce Willis celebrano il papà dopo l’addio al cinema Dopo l’annuncio del ritiro di Bruce Willis, le figlie Rumer e Scout hanno condiviso alcune foto private del passato, che raccontano di un padre dolce e amorevole.

A cura di Giusy Dente

Bruce Willis ha deciso di ritirarsi dalla recitazione. La famiglia ha reso nota la necessità di rallentare un po' i ritmi e di mettere in pausa la carriera, per problemi di salute. È stata proprio Demi Moore, ex moglie dell'attore, a rivelare la diagnosi di afasia, comunicata di comune accordo con l'altra ex moglie Emma Heming e con tutti i figli Rumer, Scout, Tallulah, Mabel e Evelyn. Così come insieme hanno dato la notizia, insieme hanno deciso di affrontare questo momento difficile, che vede il 67enne alle prese con i sintomi (prevalentemente a livello del linguaggio) che il disturbo causa. Sono una famiglia allargata che si vuole molto bene, che in passato ha già affrontato difficoltà, come la tossicodipendenza di Demi Moore e di Rumer Willis. Quest'ultima ha celebrato da poco i suoi 5 anni di sobrietà ed è legatissima a suo padre.

L'abbraccio virtuale per Bruce Willis

I fan dell'attore hanno appreso la notizia della malattia con grande dispiacere, rendendo omaggio alla sua lunga carriera costellata di successi con dei messaggi di affetto sui social. Gesti d'amore sono giunti anche dalla famiglia, che ha ringraziato per la vicinanza e il calore sentiti in queste ore, le più difficili. Demi Moore ha condiviso una foto dell'ex marito. I due sono stati sposati dal 1987 al 2000 e hanno tre figlie: Rumer, Scout LaRue e Tallulah.

"Bruce si sta allontanando dalla carriera che ha significato così tanto per lui. Questo è un momento davvero difficile per la nostra famiglia e apprezziamo così tanto il vostro continuo amore, compassione e supporto. Lo stiamo attraversando come una famiglia unita e volevamo coinvolgere i suoi fan perché sappiamo quanto lui significhi per voi, così come voi per lui" ha scritto l'attrice. La separazione non ha intaccato i loro rapporti, che sono sempre stati buoni.

La stessa immagine condivisa da Demi Moore, che vede Bruce Willis in accappatoio che guarda beffardo e ammiccante in camera, è stata postata anche dalle figlie. Rumer ha aggiunto degli scatti privati di tanti anni fa, di quando era solo una bambina, in cui si vede un amorevole e giovane Bruce Willis che la tiene in braccio, la coccola, la guarda con amore. In questi modo la ragazza ha voluto esternargli tutto il suo affetto e lo stesso ha fatto Scout, con una foto più recente ma ugualmente dolcissima.