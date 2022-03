Bruce Willis si ritira per problemi di salute, la famiglia: “Gli è stata diagnosticata l’afasia”

Bruce Willis ha deciso di ritirarsi a causa di problemi di salute. L'annuncio è arrivato tramite un comunicato congiunto diramato dalla famiglia. Secondo quanto riportato, all'attore sarebbe stata diagnosticata l'afasia, che avrebbe influito sulle sue capacità cognitive. Ecco quanto hanno dichiarato:

"Agli incredibili fan di Bruce, come famiglia vogliamo condividere che il nostro amato Bruce sta avendo alcuni problemi di salute e gli è stato recentemente diagnosticata l'afasia, che sta avendo un impatto sulle sue abilità cognitive. Come conseguenza di ciò e dopo averci pensato a lungo, Bruce ha deciso di fare un passo indietro nella carriera che ha significato così tanto per lui. È un momento molto difficile per noi e apprezziamo il vostro amore, la vostra compassione e il vostro sostegno. Lo stiamo affrontando come una famiglia unita e vogliamo coinvolgere i fan perché sappiamo quanto Bruce Willis significhi per voi e quanto lui stesso tenga a voi. Con amore, Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel e Evelyn".