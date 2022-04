Bruce Willis ha venduto le sue proprietà milionarie: “Progettava da tempo una nuova vita” “Bruce Willis si stava preparando già da un po’ di tempo al peggioramento del suo stato di salute, dicono gli amici, svendendo tutte le sue proprietà a New York e non solo”, racconta PageSix a proposito del divo americano affetto da afasia.

A cura di Giulia Turco

Bruce Willias malato di afasia starebbe preparando già da diverso tempo la sua vita lontano dai riflettori. Vendendo un impero immobiliare del valore di oltre 65 milioni di dollari e concentrando tutti i suoi averi nella sua seconda vita, in California insieme alla famiglia. È lo scenario che i media americani stanno ricostruendo attorno al divo di Hollywood, che lo scorso 30 marzo ha fatto sapere con un comunicato ufficiale il suo ritiro dalle scene.

La nuova vita di Bruce Willis in California con la famiglia

“Bruce Willis si stava preparando già da un po’ di tempo al peggioramento del suo stato di salute, dicono gli amici, svendendo tutte le sue proprietà a New York e non solo”, racconta PageSix. “Willis ha trascorso diversi anni a vendere un sorprendente valore di quasi 65 milioni di dollari di proprietà di lusso per con centrarsi sulla sua via con la famiglia in California”. A quanto pare dunque l’attore, 67 anni, era al corrente già da diversi anni dell’afasia che lo avrebbe portato al ritiro dalle scene e ad un cambio radicale di vita. Lontano dai riflettori, Willis vivrà vicino ai suoi affetti più cari. “Sapeva che alla fine non ne avrebbe avuto bisogno di più appartamenti tra cui viaggiare e che avrebbe invece voluto vivere in un ambiente sicuro circondato dalla sua famiglia”. Tra le proprietà più di valore vendute dall’attore, l’appartamento con sei camere da letto nel distretto di Central Park West a New York venduto nel 2018 per 17,8 milioni di dollari, una casa di montagna a Sunb Valley, nell’Idaho per 5,5 milioni e una villa a Turks e Caicos venduta nel 2019 per 27 milioni di dollari.

Il messaggio della moglie Emma Heming

L'attore conterà sull'amore della sua famiglia, in questo momento particolare della sua vita. Sopratutto sulla moglie Emma Heming, che le è stata accanto sin dal primo momento. "È un momento molto difficile per noi e apprezziamo il vostro amore, la vostra compassione e il vostro sostegno. Stiamo affrontando questo momento come una famiglia unita e vogliamo coinvolgere i fan perché sappiamo quanto Bruce Willis significhi per voi e quanto lui stesso tenga a voi", è stato il messaggio della famiglia di Willis a tutti i suoi fan. "Il vostro amore, supporto, compassione, preghiere aiutano davvero. Vi sono grata. Grazie dal profondo del mio cuore", ha fatto sapere la moglie su Instagram.