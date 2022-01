Rumer Willis celebra in bianco 5 anni di sobrietà (e se ne frega dei capelli crespi) La figlia di Demi Moore e Bruce Willis festeggia 5 anni di sobrietà. Si è detta una persona piena di gratitudine e amore, verso gli altri e soprattutto se stessa.

A cura di Giusy Dente

Instagram @rumerwillis

Gratitudine: è questa la parola che più di tutte Rumer Willis sente sua in questo periodo. Per lei è un momento importante, ha festeggiato 5 anni di sobrietà e ha voluto condividere questo traguardo con i suoi follower, a cui è solita raccontare la sua quotidianità sempre senza filtri, in tutti i sensi. La figlia di Demi Moore e Bruce Willis infatti è un'icona di body positivity: ai ritocchi preferisce far vedere la verità, per incoraggiare le persone a essere fiere di sé e ad amarsi, piuttosto che a essere schiave di stereotipi e modelli di perfezione. Al tempo stesso non si è tirata indietro quando si è trattato di parlare di tematiche delicate, affrontate ugualmente in modo autentico. Si è esposta in merito al body shaming, quando è stata accusata di essere troppo magra e ora ha voluto riportare a galla la sua lotta contro la dipendenza, da cui è uscita con successo.

Rumer Willis nel tunnel della dipendenza

Proprio come sua madre e le sue sorelle, anche Rumer Willis ha vissuto una dipendenza dall'alcol. Demi Moore ha rivelato nel 2019 di essere sobria da quasi 8 anni dopo aver avuto una ricaduta nel 2012. In quel periodo il rapporto con la sua primogenita Rumer si era molto deteriorato: era stata proprio lei ad assistere a una grave crisi dell'attrice, trovandola riversa sul pavimento in stato di semi incoscienza. La ragazza si era talmente spaventata da smettere di parlare con lei: madre e figlia sono state lontane per ben 3 anni. Anche Scout e Tallulah sono riuscite a uscire dallo stesso tunnel rispettivamente da cinque e sette anni. E lo stesso vale per Rumer Willis.

Instagram @rumerwillis

Rumer Willis è sobria da 5 anni

La 33enne con l'inizio del nuovo anno ha augurato ai suoi follower un 2022 pieno di luce e amore. Al tempo stesso ha condiviso con loro la sua gioia per aver raggiunto i 5 anni di sobrietà. Lo ha fatto con uno scatto in cui è vestita di bianco e ha i capelli rossi sciolti sulle spalle, leggermente in disordine e arruffati: "I miei ricci sono un po' crespi, mi ritrovo ancora ogni tanto (per quanto fugacemente) ad attaccarmi ai vecchi modi di pensare prima di ricordarmi che non ho più bisogno di percorrere quei sentieri di pensiero" ha esordito su Instagram.

Leggi anche Chanel N.5, la celebre bottiglia di profumo diventa una collana da mille e una notte

Instagram @rumerwillis

Fregandosene dunque del suo aspetto e del giudizio, si è mostrata semplicemente per come è, completamente struccata e al naturale. Si è detta una donna profondamente piena di gratitudine e fiera di sé per la scelta fatta e portata avanti negli anni, che l'ha resa la donna che è oggi. "Sinceramente non credo di essere mai stata più orgogliosa di me stessa" ha detto. Oltre a chi le è stato vicino, ha ringraziato tutti quei momenti di debolezza da cui è sempre e comunque riuscita a riemergere più forte, solo in nome della guarigione e della voglia di vivere.