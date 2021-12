Demi Moore nuda in vasca: il selfie senza trucco e filtri celebra la bellezza naturale senza età Demi Moore ha condiviso su Instagram un selfie in tutta la sua bellezza naturale: senza trucco, senza filtro e senza inganno.

A cura di Giusy Dente

Instagram @demimoore

Senza trucco e senza inganno, come si suol dire: così si è mostrata suoi social Demi Moore, una donna che alla soglia dei 60 anni ha trovato autostima, equilibrio e stabilità, dopo anni difficili. L’attrice vanta una carriera professionale di grande livello, ma nella sua vita non tutto è stato rose e fiori. Ha dovuto fare i conti con la depressione, con l’alcolismo, col fallimento delle sue relazioni: Freddy Moore, Bruce Willis, Ashton Kutcher. Oggi è single, ma è circondata dall’affetto delle sue figlie, con cui condivide la passione per la moda. Questa estate hanno anche posato insieme per una linea di costumi di bagno, tutte in splendida forma. Anzi, la Moore sembrava una coetanea di Rumer, Tallulah e Scout, più che la madre.

La vita comincia a 50 anni

La cultura contemporanea, complici anche i social, presta molta attenzione all’estetica e all’apparenza, punta tutto sulla cosiddetta perfezione e lascia spazio solo alla giovinezza. Sui social, così come nella moda, nelle pubblicità e nel cinema, sembra che non ci sia posto per la vecchiaia, che ha assunto una connotazione ingiustamente negativa. Invece il passare del tempo è qualcosa di naturale, nulla di cui vergognarsi o da nascondere.

Instagram @demimoore

Ecco perché, per esempio, c'è chi semplicemente va fiero della propria età e la mostra con disinvoltura, senza troppi artifici. Ne è un esempio Meryl Streep, radiosa 71enne: mai un ritocco, mai un solo ricorso alla chirurgia estetica, ma una sana convivenza con capelli bianchi e rughe. Come lei anche la 45enne Kate Winslet, la 53enne Julia Roberts, la 60enne Julianne Moore, tutte desiderose di invecchiare con dignità e di porsi in modo autentico, non solo verso il pubblico, ma in primis verso se stesse. All'elenco si aggiunge anche la 59enne Demi Moore.

Instagram @demimoore

Demi Moore, bellissima 59enne

Di recente l'attrice era stata ‘accusata' di aver esagerato con la chirurgia. Era apparsa irriconoscibile in occasione della sfilata Fendi che l'aveva vista in passerella. La 59enne ha sempre smentito ogni tipo di ritocco: ha sempre detto di essere naturale al 100%, ma di praticare quotidianamente una skin care molto accurata. Creme, sieri e maschere sono la sua ossessione (assieme alla costante attività fisica). E difatti prima di sfilare aveva fatto ricorso proprio a una maschera viso e si era sottoposta a una sessione di make-up.

Ma l'attrice non si mostra solo in occasione di eventi glamour e red carpet. Non ha problemi a farsi vedere anche in versione acqua e sapone, al naturale, senza trucco né filtri, anche con la ricrescita di capelli bianchi sulla chioma corvina. Questo non intacca la sua sicurezza. Nell'ultimo selfie condiviso su Instagram è nuda nella vasca da bagno, ha sul naso un paio di occhiali dalla montatura nera, i capelli sciolti tutti spostati sulla spalla. "Bagno caldo di prima mattina e meditazione" c'è scritto nella didascalia della foto, che restituisce una versione genuina e ‘normale' della star.