Jennifer Lopez al Met Gala 2023 è una diva in abito cut-out: completa il look con guanti e veletta Jennifer Lopez ha sfilato sul red carpet del Met Gala 2023 con un look bicolore da vera diva. Era da sola all’evento, senza il marito Ben Affleck.

A cura di Giusy Dente

Jennifer Lopez in Ralph Lauren

Come ogni primo lunedì di maggio, anche quest'anno si è svolto il tradizionale Met Gala, la serata più glamour del fashion system. L'evento ha richiamato al Metropolitan Museum of Art di New York attrici, cantanti, influencer, modelle, che hanno sfilato sul red carpet con look a tema. Agli ospiti della kermesse, infatti, viene chiesto di rispettare un dress code che cambia di anno in anno. Il Met Gala 2023 è stato pensato per celebrare un grande stilista e rendere omaggio al suo contributo nel mondo della moda: Karl Lagerfeld. Era presente anche Jennifer Lopez.

Il look di J-Lo al Met Gala 2023

Al Met Gala 2023 J-Lo ha deluso le aspettative di quanti speravano di vederla in compagnia del marito, Ben Affleck. Stavolta la cantante, che spesso in questi mesi ha partecipato agli eventi insieme all'attore, era invece da sola. La 53enne ha puntato su un look chic firmato da una Maison che le sta molto a cuore. Ha scelto una creazione Ralph Lauren, a cui si era affidata anche per l'abito da sposa.

Al Met Gala la cantante ha indossato un abito bicolore con scollo all'americana: velluto nero sulla parte superiore e seta rosa su quella inferiore. È impreziosito da collo di piume e presenta un triplo strascico posteriore lunghissimo. Il dettaglio cut out frontale rivela la pancia, mentre dietro la schiena è parzialmente nuda.

Lo ha abbinato a un paio di guanti lunghi, anche questi in velluto nero, con una veletta davanti al viso e un paio di platform con maxi zeppa del marchio Piferi. Rosa pastello anche la pochette, che richiama la nuance della gonna alla perfezione. Un outfit da vera diva.