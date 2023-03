Jennifer Lopez, dall’abito in latex alla gonna a rete: i nuovi look sono dark Jennifer Lopez è tornata a sorprendere con i suoi look. Tra abito in latex, gonna a rete e tacchi alti è diventata una vera e propria regina dark.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez potrà avvicinarsi ai 54 anni ma non per questo ha perso la sensualità che da sempre la contraddistingue, anzi, continua a fare invidia alle colleghe giovanissime. Sarà perché si sottopone a continui trattamenti di bellezza o perché semplicemente la natura è stata molto generosa con lei, ma la cosa certa è che sembra aver scoperto la ricetta segreta dell'elisir di "eterna giovinezza". Corpo tonico, energia da vendere, fascino e bellezza mozzafiato: la popstar non ha assolutamente rivali in fatto di splendore. Nelle ultime ore ha inoltre dato l'ennesima prova di essere anche un'indiscussa icona fashion: ecco i nuovi look da regina dark.

I look total black di Jennifer Lopez

Il brand di abbigliamento Revolve ha scelto Jennifer Lopez come nuova testimonial ed è proprio a lei che ha dedicato la campagna pubblicitaria che ha anticipato il lancio della collezione primaverile. Per l'occasione la popstar si è trasformata in una vera e propria regina dark, lasciando spazio a dei sensualissimi look total black. È partita da un abito in latex con la gonna lunga e il top incrociato caratterizzato da audaci cut-out sui fianchi, è poi passata a un body sgambatissimo coordinato a una gonna a rete traforata e col vertiginoso spacco laterale, mentre per concludere lo shooting ha optato per una jmpsuit aderentissima con delle esuberanti frange in tinta sia sulla maniche che sui lati delle cosce.

Jennifer Lopez in Revolve

J.Lo con le scarpe scintillanti

Per completare il tutto la cantante ha aggiunto un tocco sparkling con delle scarpe scintillanti. Sandali tempestati glitter con tacco e plateau e stivali ricoperti di micro cristalli: a fare eccezione è stato solo il look con la gonna a rete, abbinato a un paio di sandali alti e col cinturino piumato. Capelli lisci resi extra long con delle extension, trucco naturale ma curato nei minimi dettagli e sguardo profondo: J.Lo non ha assolutamente nulla da invidiare alle giovanissime, riesce a lasciare sempre tutti senza fiato con la sua innata sensualità.