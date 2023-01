Jennifer Lopez vestita solo di cristalli: sul red carpet incanta con l’abito trasparente Jennifer Lopez ha partecipato alla premiere mondiale del suo nuovo film, Un Matrimonio Esplosivo, con un abito da vera dea con maxistrascico: ecco chi ha firmato il look scintillante.

In queste ore Jennifer Lopez è al centro del gossip: la popstar ha rivelato che nel 2003 avrebbe dovuto essere sul palco dei VMA insieme a Madonna e a Britney Spears. Poteva essere lei la protagonista del bacio più famoso della tv? Probabilmente sì. Comunque Jennifer Lopez ha trovato lo stesso il modo di rubare scena a Hollywood, alla prima del suo film Shootgun Wedding: sul tappeto rosso ha lasciato tutti senza fiato con un nude look scintillante.

L'abito di cristalli di Jennifer Lopez

Jennifer Lopez sul red carpet ha sempre sfoggiato abiti da vera dea, ma stavolta ha alzato l'asticella. La protagonista di Shotgun Wedding (in italiano Un Matrimonio Esplosivo) ha indossato un abito nude semitrasparente con maniche lunghe e un drammatico strascico. L'abito era completamente ricamato di paillettes argentate, che davano l'impressione che la cantante fosse vestita solo di cristalli scintillanti. L'abito è una creazione d'alta moda italiana: si tratta di un look Valentino Haute Couture Autunno/Inverno 2022-23, presentato durante la famosa sfilata di Piazza di Spagna.

Jennifer Lopez in Valentino Haute Couture

Per completare il look la cantante ha indossato una pochette gialla di Tyler Ellis, coordinata al fiocco in vita dell'abito. Il look è stato curato ancora una volta da Rob Zangardi, il suo stylist di fiducia.

Lo chignon "alto" di Jennifer Lopez

L'attrice ha completato il look con due orecchini pendenti tempestati di brillanti, messi in risalto dall'acconciatura alta e tirata: uno chignon alto e intrecciato, un'acconciatura chic e furba perché regala un effetto lifting naturale, illuminando il viso. Infine, Jennifer Lopez ha esaltato la sua bellezza con il suo ormai iconico make up nude: labbra con un gloss lucido, guance rosate e occhi sfumati. Non resta che attendere il 27 gennaio, quando il film Un matrimonio esplosivo arriverà su Amazon Prime Video, per rivederla in abito da sposa!