Guida al Met Gala 2023: dove vedere il red carpet, il tema, gli ospiti e i grandi assenti A New York tutto è pronto per l’evento glamour dell’anno: dal dress code alla lista degli invitati, fino alla diretta streaming, tutto quello che c’è da sapere per prepararsi al Met Gala 2023.

A cura di Beatrice Manca

Blake Lively al Met Gala 2022

Ci siamo: tra poche ore si alzerà il sipario su uno degli eventi moda più attesi dell'anno, il Met Gala 2023. La serata di beneficienza che inaugura la mostra del Costume Institute, costola dedicata alla moda del Metropolitan Museum of Art di New York, è diventata l'evento mondano con la e maiuscola: quest'anno è dedicato al genio dello stilista Karl Lagerfeld e vedrà sfilare celebrità del calibro di Dua Lipa, Penelope Cruz e Kim Kardashian. Dall'orario alla lista degli invitati, fino ai grandi assenti, ecco la guida completa per prepararsi al Met Ball 2023.

Il tema del Met Gala 2023: un omaggio a Karl Lagerfeld

Il Met Gala celebra l'apertura della nuova mostra del Costume Institute dedicata al Kaiser della moda: "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty". Come sempre, il dress code del Met Gala segue il tema della mostra e quest'anno l'invito parla chiaro. Agli ospiti è stato chiesto di vestirsi "In onore di Karl". Il designer tedesco scomparso nel 2019 ha lavorato per molte case di moda, da Chanel a Balmain, fino a Patou, Chloé e Fendi: ci aspettiamo moltissimi abiti vintage sul red carpet presi direttamente dagli archivi o reinterpretati dai designer presenti.

Karl Lagerfeld

Chi parteciperà (e chi no) al Met Gala 2023

Ogni anno al Met partecipano star dello spettacolo e dello sport, oltre ai designer e ai vip che possono permettersi l'elevato costo dei biglietti. La lista degli invitati, stilata da Vogue, è top secret fino all'ultimo minuto, ma alcune star hanno già confermato (o smentito) la propria presenza. Partiamo dai co-chair, le star che saranno al fianco di Anna Winotur: il campione di tennis Roger Federer, la cantante Dua Lipa, l'attrice Penelope Cruz e la collega sceneggiatrice Micaela Coel. Questo Met Ball vedrà il debutto di Paris Hilton, per la prima volta sulla famosa scalinata.

Dua Lipa in Atelier Versace al Met Gala 2019

Kim Kardashian ci sarà ed è volata a Parigi per scegliere l'abito. Rihanna ha fatto un'apparizione in un total look Chanel, forse per annunciare la sua partecipazione (col pancione!). Probabilmente vedremo anche Choupette, la gatta di Karl Lagerfeld! Tra i grandi assenti, invece, c'è Blake Lively: l'attrice di Gossip Girl lo scorso anno ci aveva incantato con un abito che cambiava colore, ma quest'anno resterà a casa con il figlio neonato. Anche Law Roach, stylist di Zendaya, ha detto a The Cut che non sarà sul tappeto rosso.

Blake Lively in Versace al Met Gala 2023

Il red carpet del Met Gala: dove e a che ora vederlo

Il Met Gala si svolge la sera del 1 maggio a New York: tenendo conto del fuso orario, le star inizieranno a sfilare sul red carpet quando da noi è notte fonda. Vogue, la rivista che organizza l'evento, trasmetterà il red carpet sul sito e sui suoi canali social. In alternativa, si può vedere l'intera diretta sul sito ufficiale del Metropolitan Museum a partire dalla mezzanotte ora italiana. Attenzione però: la cena si svolge a porte chiuse, quindi verrà ripreso solo l'arrivo delle celebrities. In ogni caso sarà una gioia per gli occhi!