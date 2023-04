Kim Kardashian sarà al Met Gala 2023: il nuovo look nasconde un indizio su cosa indosserà Dopo molti rumors che la davano fuori dalla lista degli invitati, Kim Kardashian ha risposto con alcune foto che non lasciano spazio a dubbi sulla sua partecipazione al Met Gala 2023.

Il Met Gala 2023 è sempre più vicino: il 1 maggio il Metropolitan Museum di New York ospiterà la tradizionale serata di gala divenuta negli anni l'evento fashion dell'anno. Quest'anno il tema dell'evento è un omaggio a Karl Lagerfeld, il defunto stilista di Chanel e Fendi. Negli ultimi giorni alcune indiscrezioni sul prezzo dei biglietti hanno fatto immaginare una lista degli ospiti molto più corta degli scorsi anni. Tra molti gossip però abbiamo una certezza: Kim Kardashian ci sarà. Lo ha confermato lei stessa e, nell'ultima apparizione sul red carpet, ha nascosto un indizio rivelatore…

Kim Kardashian conferma la presenza al Met Gala

Per rispondere alle voci sulla sua esclusione dalla lista degli invitati, Kim Kardashian si è impegnata su due fronti: i social e un red carpet. Su Instagram ha condiviso un carosello di foto scattate a Parigi, dove ha visitato gli uffici di Karl Lagerfeld, ha consultato gli archivi e ha perfino incontrato Choupette, la celebre gatta dello stilista. "Ho avuto un appuntamento con Choipette a Parigi, abbiamo passato un po' di tempo negli uffici di Karl Lagerfeld per trovare ispirazione per il Met", ha scritto nella didascalia.

Kim Kardashian negli uffici di Karl Lagerfeld, via Instagram

Le aspettative sul look di Kim Kardashian sono altissime: ogni anno è lei a vincere il titolo di più originale. Nel 2021 si presentò "in incognito", completamente mascherata da un abito con passamontagna di Balenciaga. Nel 2022, invece, prese in prestito un abito vintage indossato da Marilyn Monroe (tra molte polemiche) e si tinse bionda per emulare la diva. Cosa dobbiamo aspettarci per il 2023?

Kim Kardashian e Choupette, la gatta di Karl Lagerfeld

Kim Kardashian con la pochette conchiglia

Tornata da Parigi, Kim Kardashian ha partecipato al galà organizzato da Time al Lincoln Center di New York. Sul red carpet Kim Kardashian ha sfoggiato un nuovo stile: addio agli abiti fascianti di Balenciaga, la star dell'omonimo reality ora sceglie l'eleganza di un candido abito sottoveste con gonna a sirena e bretelline. Il look è firmato John Galliano e completato da collane di diamanti e una borsa argentata a forma di conchiglia firmata Chanel. Si tratta – indovinate un po' – di un accessorio vintage dell'era Lagerfeld, che ha debuttato in passerella nel 2012.

Kim Kardashian in John Galliano con una borsa Chanel

All'evento di Time100 Kim Kardashian era in ottima compagnia: tra gli ospiti c'erano anche Doja Cat, Zoe Saldaña, Drew Barrymore e Michael B. Jordan. Piuttosto che sfilare sul red carpet con un abito Chanel, Kardashian ha preferito puntare su un accessorio molto particolare: un modo sottile per alludere alla scelta di un look Chanel vintage per il Met Gala?