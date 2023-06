Jennifer Lopez scopre la schiena: il nuovo look con abito multicolor e zeppe glitter Jennifer Lopez sembra essere pronta per l’estate alle porte e a dimostrarlo è il suo nuovo outfit vitaminico. Ha abbinato un abito cut-out multicolor a un paio di zeppe glitter: ecco tutti i dettagli.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2023 si avvicina e le star si stanno preparando per aggiudicarsi il titolo di più glamour della stagione. C'è chi punta sui bikini must del momento, chi osa con i minidress scollati e chi invece punta tutto sui colori. Quest'ultimo è il caso di Jennifer Lopez che, dopo aver calcato il red carpet con Ben Affleck con l'abito "muta da sub" e aver scelto un look total red con le piume per un brunch, ora ha lasciato spazio alle tinte accese e vitaminiche. Naturalmente non ha rinunciato a un tocco di sensualità, mettendo ancora una volta in risalto la silhouette impeccabile che da sempre la contraddistingue.

L'abito anni '90 di Jennifer Lopez

Jennifer Lopez è più attiva che mai sui social ed è proprio sul suo profilo personale che di recente ha documentato il nuovo successo professionale: è stata scelta ancora una volta come testimonial del brand di scarpe Revolve. Per l'occasione ha posato in versione diva con un lungo abito multicolor di PatBO. Si tratta di un modello in pieno stile anni '90 decorato all-over con delle linee optical sui toni del verde, rosa e rosso, ma la sua particolarità sta nel bustier e nella gonna uniti da un maxi anello sotto al petto. Ha le maniche lunghe, il collo alto, delle frange di paillettes sul petto e sui fianchi e e dei grossi cut-out sui lati che lasciano sia il busto che la schiena nuda.

Jennifer Lopez in PatBO

J.Lo con le scarpe glitter

A completare l'outfit vitaminico di Jennifer Lopez non sono mancati degli ulteriori accessori esuberanti che non potevano passare inosservati. Ha infatti abbinato un'appariscente pelliccetta a dei décolleté tempestati di glitter firmati Revolve con la zeppa e il maxi tacco, tutto in verde smeraldo. Orecchini a cerchio, capelli tirati all'indietro e make-up sui toni del verde: la popstar non ha esitato a posare di spalle, rivelando la schiena completamente nuda e lasciando i fan senza parole con la sua sensualità. Le scarpe effetto lurex riusciranno a diventare il must-have della bella stagione?