Jennifer Lopez fiammante in rosso: il look per l’estate è monocromo (e con le piume) Jennifer Lopez continua a mettere in mostra il suo animo glamour. Per degli scatti social ha seguito il trend dei look monocromatici, apparendo fiammante in rosso.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez potrà anche aver superato i 50 anni ma continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile, tanto da fare concorrenza anche alle colleghe giovanissime. Sarà perché ama curare in modo maniacale la sua forma fisica o perché semplicemente ha ereditato dei buoni geni, ma la cosa certa è che dimostra almeno una ventina di anni in meno. Con l'estate che si avvicina, inoltre, sta proponendo una serie di outfit che si riveleranno perfetti per le prossime vacanze. Di recente, ad esempio, ha calcato un red carpet di fama internazionale in compagnia del marito Ben Affleck e lo ha fatto con un abito "effetto muta da sub" con la scollatura maxi. È però sui social che è apparsa decisamente fiammante: ecco tutti i dettagli del nuovo look monocromo.

L'abito rosso di J.Lo

Cosa indossare per un brunch organizzato negli ultimi giorni di primavera? Basta prendere ispirazione da Jennifer Lopez, che sui social ha sfoggiato un adorabile e sofisticato look rosso fuoco. Ha indossato un originale abito firmato Cult Gaia, un modello col bustier aderente e strapless e la gonna asimmetrica con le ruches, ovvero mini su uno dei due lati, lunga fino alla caviglia sull'altro. La sua particolarità? Ha l'orlo tempestato di piume in tinta che aggiungono un tocco sbarazzino e fluffy. Certo, a primo impatto le piume non sono un accessorio propriamente estivo ma, considerando il fatto che il vestito lascia le gambe completamente nude, non si rivelano una pessima idea.

Jennifer Lopez in Cult Gaia

Jennifer Lopez segue il trend dei look monocromatici

La mania più gettonata della Primavera/Estate 2023? Quella dei look monocromatici e Jennifer Lopez sembra averlo capito bene, visto che ha abbinato l'abito rosso fuoco a delle scarpe in tinta. Ha optato per dei sandali a punta firmati Hardot col tacco a spillo, il cinturino intorno alla caviglia e la fascetta sul davanti stringata. Non è mancato il tocco prezioso con un bracciale in oro e diamanti decorato con dei leoni di Van Cleef & Arpels, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti legati in un raccolto morbido e dall'effetto messy. Bicchiere di vino tra le mani, make-up naturale e fare da diva: la cantante è prontissima per dare il via alle serate di gala estive.