Jennifer Lopez e Ben Affleck: il red carpet di coppia è con l’abito effetto “muta da sub” La popstar Jennifer Lopez ha accompagnato il marito Ben Affleck alla prima del suo nuovo film: i due hanno sfilato con look coordinati, mostrandosi più innamorati che mai.

A cura di Beatrice Manca

Altro che voci di crisi: Jennifer Lopez e Ben Affleck sono più affiatati e innamorati che mai. La coppia ha recentemente comprato una mega villa a Beverly Hills (dopo un anno di faticose ricerche) e sul tappeto rosso sfilano insieme, scambiandosi sorrisi e un bacio appassionato. La popstar ha accompagnato il marito Ben Affleck alla premiere del suo nuovo film, The Flash, all'Ovation Hollywood di Los Angeles e per l'occasione ha sfoggiato un abito molto insolito: cerniera lampo e tessuto tecnico sopra, gonna romantica sotto!

L'abito con la zip di Jennifer Lopez

L'attrice e cantante Jennifer Lopez è famosa per il suo stile glamour e sexy, ma durante l'ultima apparizione ha stupito tutti con un vestito molto particolare che sembrava ‘doppio': la parte superiore infatti era in un tessuto simil tecnico, senza maniche, e si apriva con la cerniera lampo in una vertiginosa scollatura. Il corpetto dell'abito ricordava molto una muta da sub o da body surf, ma proseguiva poi in una romantica gonna color rosa pesco con lo strascico.

Jennifer Lopez in Gucci Cruise 2024

Jennifer Lopez con la maxi coda di cavallo

L'abito ha un dna italiano: fa parte della collezione Gucci Cruise 2024, presentata solo poche settimane fa in Corea del Sud. L'intera collezione (l'ultima prima dell'arrivo del nuovo direttore creativo della casa di moda) si ispira allo streetwear di Seoul e mescola capi tecnici, sportivi e sartoriali. Jennifer Lopez ha completato il look con una clutch nera e una coda di cavallo liscia e ‘extra long'.

Jennifer Lopez in Gucci e Ben Affleck in Dolce&Gabbana

Al suo fianco Ben Affleck invece indossava un completo total black, senza cravatta, firmato Dolce&Gabbana. I due sono stati i più fotografati sul red carpet ma per una volta il look non c'entra: avete notato il bacio appassionato che si sono scambiati?