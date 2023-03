Jennifer Lopez tra trasparenze e cristalli, Ben Affleck in velluto: i look di coppia alla prima di Air Ieri sera a Los Angeles si è tenuta la prima di Air, il nuovo film di Ben Affleck. L’attore ha sfilato sul red carpet con la moglie Jennifer Lopez: ecco gli adorabili look di coppia.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera Los Angeles è stata illuminata dalla prima mondiale di Air, il nuovo film di Ben Affleck che racconta le implicazioni culturali dell'accordo tra Nike e Michael Jordan. L'attore non è solo il protagonista, ha ricoperto anche i panni di regista e produttore e, come lui stesso ha dichiarato a Che Tempo Che Fa domenica scorsa, si è avvalso della consulenza della moglie Jennifer Lopez per far sì che il risultato finale fosse perfetto. Non sorprende, dunque, che abbia voluto proprio lei al suo fianco all'anteprima che si è tenuta al Regency Village Theatre. Quale migliore occasione di questa per strafare in fatto di stile? Ecco cosa hanno indossato per sfilare in coppia.

L'abito scintillante di Jennifer Lopez

Jennifer Lopez non poteva mancare alla prima del film di suo marito, ha sfilato al suo fianco in una versione glamour e scintillante. Ha sfoggiato un appariscente abito firmato Antonio Grimaldi, per la precisione un modello a sirena con una sinuosa gonna fasciante in giallo lime e il bustier a maniche lunghe e collo alto a effetto nudo tempestato di cristalli silver. Per completare il tutto ha scelto una clutch ricoperta di brillantini argentati e dei gioielli di Shiphra, dai maxi anelli agli orecchini. Raccolto morbido, make-up naturale e curato ed espressione raggiante: la popstar ha dato l'ennesima prova di essere in splendida forma.

Jennifer Lopez in Antonio Grimaldi

Ben Affleck col completo doppiopetto

Ben Affleck non è stato da meno in fatto di stile, anche se ha preferito evitare un look coordinato a quello della moglie. Niente scintillii e tinte fluo, ha preferito indossare qualcosa di più tradizionale: un completo di velluto blu notte con pantaloni classici e giacca doppiopetto. Per completare l'outfit da red carpet ha scelto una cravatta in tinta leggermente lavorata, una camicia azzurra e un paio di scarpe brogue stringate in pelle marrone. I due non hanno potuto fare a meno di scambiarsi baci e tenerezze di fronte i fotografi, a prova del fatto che sono letteralmente inseparabili. La loro storia d'amore è riuscita a superare ogni ostacolo ed è proprio per questo che ad oggi entrambi sono amatissimi dal pubblico.