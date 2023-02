Jennifer Lopez e Ben Affleck celebrano il loro amore con il primo tatuaggio di coppia Cosa hanno fatto Jennifer Lopez e Ben Affleck per San Valentino? Hanno reso il loro amore davvero eterno con un tatuaggio di coppia: ecco cosa raffigura e il suo significato.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono più innamorati che mai e ne hanno data l'ennesima prova, mettendo a tacere tutti coloro che avevano parlato di una presunta crisi durante i recenti Grammy Awards. Dopo il matrimonio da sogno dello scorso luglio, hanno trascorso il loro primo San Valentino insieme da marito e moglie e hanno colto l'occasione per fare qualcosa di davvero speciale. Niente cene a lume di candela, giornate in Spa o viaggetti romantici, hanno fatto il loro primo tatuaggio di coppia, rendendo così la relazione davvero eterna. Ecco quali sono i disegni che si sono lasciati imprimere sulla pelle e il loro significato simbolico.

Cosa hanno fatto i Bennifer a San Valentino

Cosa c'è di meglio di un tatuaggio per rendere il proprio amore davvero eterno? Jennifer Lopez e Ben Affleck lo sanno bene, visto che hanno impresso sulla loro pelle un simbolo del legame indissolubile che li unisce. Non si sono tatuati in un giorno a caso, hanno aspettato San Valentino per farlo, così da celebrare in modo davvero speciale la ricorrenza dedicata agli innamorati. A rivelare il "colpo di testa" è stata la popstar, che sui social ha condiviso un album di coppia con delle foto in cui mostra i tattoo in primo piano e con la didascalia "Buon San Valentino amore".

Jennifer Lopez e Ben Affleck

Il significato del tatuaggio di coppia di J.Lo e Ben Affleck

I tatuaggi di Jennifer e Ben sono complementari anche se un tantino diversi l'uno dall'altra. La popstar ha scelto il simbolo dell'infinito trafitto dalla freccia di Cupido e decorato con il suo nome e con quello del marito, se lo è lasciato imprimere sul costato, poco sotto l'ascella, così da rivelarlo con gli abiti dalla scollatura profonda sui lati. L'attore, invece, ha optato per due frecce incrociate arricchite dalle iniziali J e B. Il tattoo si aggiunge alla maxi fenice che gli copre quasi tutta la schiena, definito "orribile" dalla moglie. Insomma, ora i Bennifer possono davvero dire che il loro amore è eterno: lo porteranno per sempre impresso sul corpo con l'inchiostro indelebile.