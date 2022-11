Jennifer Lopez con la pelliccia candida: la collana è una dolce dedica d’amore a Ben Affleck Jennifer Lopez è fiera di essere la signora Affleck. La collana sfoggiata sui social è una dolce dedica a suo marito.

A cura di Giusy Dente

Jennifer Lopez è la protagonista della copertina di dicembre di Vogue. La popstar ha posato indossando le creazioni delle più prestigiose Maison d'alta moda e nell'intervista ha raccontato la sua nuova vita in qualità di moglie di Ben Affleck. La coppia simbolo degli anni Duemila si è ritrovata a distanza di 20 anni: all'epoca erano stati sul punto di sposarsi, per poi dirsi addio a un passo dalle nozze. Stavolta hanno coronato il loro sogno d'amore e lo hanno fatto in grande stile! Il matrimonio è stato un evento grandioso. Prima si sono detti sì a Las Vegas, del tutto a sorpresa, con una cerimonia privata e intima. Poi c'è stato il ricevimento a Riceboro (Georgia), per festeggiare con amici e parenti nella lussuosa tenuta dell'attore. La sposa ha cambiato ben tre abiti bianchi: tutte spettacolari creazioni realizzate su misura per lei. La cantante non potrebbe essere più felice in questo momento della sua vita.

J-Lo è la signora Affleck

Jennifer Lopez ha confidato a Vogue di essere molto fiera di avere nella sua vita Ben Affleck, è orgogliosa di averlo sposato e di essere sua moglie. All'indomani delle nozze la popstar, da sempre icona di indipendenza, ha ricevuto molte critiche per aver scelto di prendere il cognome del marito. È stato visto come un gesto di sottomissione a una tradizione patriarcale che si sta cercando di superare. Lei invece è convinta di aver fatto la cosa giusta: "La gente mi chiamerà ancora Jennifer Lopez. Ma il mio cognome legale sarà Affleck perché siamo marito e moglie. Ne sono orgogliosa. Non lo vedo come un problema. Posso capire che le persone abbiano le loro idee al riguardo e va bene. Ma personalmente penso che sia una cosa romantica".

Il significato delle collane della cantante

Nel suo ultimo post su Instagram, la signora Affleck ha condiviso delle foto in cui sfoggia un candido look firmato Halston e Elie Saab. L'outfit la vede avvolta da una calda pelliccia color avorio, mentre al di sotto indossa una tuta bianca con profonda scollatura a V. Proprio sul décolleté spicca una collana in oro giallo con un ciondolo a forma di colibrì: è un portafortuna con ben 172 piccoli diamanti rotondi. È del brand EF Collection di Emily Faith e costa 3050 euro.

in foto: collana EF Collection

E ovviamente è impossibile non notare il secondo gioiello al collo. La collana è una creazione personalizzata di Jennifer Zeuner e reca i nomi degli sposi. Jennifer e Ben. Il prezzo parte da 170 euro. Non è il solo gioiello dedicato al compagno: ne possiede anche uno con la scritta "Mrs" (signora). Ha aggiunto anche un paio di scintillanti orecchini pendenti con diamante giallo a forma di goccia di Raven. La dolce dedica arriva proprio dopo aver detto nell'intervista quanto sia orgogliosa di portare il cognome del marito, considerandolo un gesto romantico.