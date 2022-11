Jennifer Lopez romantica in copertina, posa in abito rosso fuoco con la rosa sul corpetto Jennifer Lopez è la protagonista del numero dicembre di Vogue, fotografata da Annie Leibovitz. Negli scatti indossa look firmati Valentino Haute Couture, Marc Jacobs, Maison Margiela, Dior, Gucci, Balenciaga Couture e Saint Laurent.

A cura di Giusy Dente

Jennifer Lopez per Vogue in Valentino Haute Couture, Photographer: Annie Leibovitz

Jennifer Lopez ha trovato la felicità, quella vera. La cantante si è raccontata a Vogue, che le ha dedicato la copertina del numero di dicembre. Intervistata da Rob Haskell, si è lasciata andare al romantico racconto della sua nuova vita da moglie, accanto a Ben Affleck, ma ha parlato anche della sua carriera in costante ascesa da 20 anni, sempre circondata dall'affetto del suo pubblico.

J-Lo racconta la storia d'amore con Ben Affleck

Tornando indietro con la memoria, Jennifer Lopez nell'intervista ha indicato la fine del matrimonio con Marc Anthony il punto più basso della sua vita, quello in cui ha toccato il fondo. In quel momento si è ritrovata single con due gemelli e anche musicalmente parlando c'era stato qualche insuccesso. Ed è proprio lì che è cominciata la sua crescita più autentica, per trovare la felicità: e la strada l'ha portata dritta dal suo grande amore di anni prima. I fan della coppia non hanno mai smesso di sperare nel ritorno di fiamma con Ben Affleck, soprattutto quando si sono ritrovati entrambi single nel 2021: lei aveva chiuso la relazione con Alex Rodriguez e lui con Ana de Armas. In quel momento si sono riscoperti ancora innamorati. Ma la popstar non ha dubbi: non rimpiange nulla degli anni trascorsi lontana dal suo attuale marito. Sono state proprio le rispettive esperienze di quei 20 anni separati, che li hanno fatti ricongiungere.

in foto: abito Valentino Haute Couture

L'omaggio nascosto nella copertina di J-Lo

Sulla copertina del numero di dicembre di Vogue, J-Lo (fotografata da Annie Leibovitz) indossa un ampio abito rosso fuoco, con una grossa rosa applicata sul corpetto. È un abito Valentino Haute Couture appartenente alla collezione Fall/Winter Couture 202-23. Lo scatto è un tributo all'iconico servizio fotografico di Gordon Parks della cantante e attrice Eartha Kitt realizzato per LIFE nel 1952. Come quest'ultima, anche la popstar è stata immortalata immersa nella natura, tra rami e foglie. La make-up artist Mary Phillips si è occupata del trucco glow e dall'effetto molto naturale della 53enne, che per i capelli si è invece affidata come sempre a Chris Appleton, l'hair stylist delle celebrities a cui si rivolge per tutte le sue acconciature delle occasioni speciali.

in foto: abito Maison Margiela

Chi ha vestito Jennifer Lopez per il servizio fotografico

Nelle altre foto, J-Lo spazia dallo stile grintoso a quello più romantico. In una foto posa con un completo total black: giacca, reggiseno e ampia gonna con maxi spacco Dior, abbinati a un paio di stivaletti Alaia. C'è poi un abbinamento black and white: giacca, bustier e gonna di Marc Jacobs, con addominali in vista. Outfit più sofisticato quello firmato Saint Laurent by Anthony Vaccarello: giacca con grossa spilla floreale, camicetta aperta sul seno, gonna trasparente leggermente plissettata. È di Maison Margiela (Icons Collection 2022) l'abito color avorio in raso con la schiena nuda e inserti trasparenti. Sul sito ufficiale del brand costa 3000 euro. Infine è di Balenciaga Couture quello in seta nera leggermente avvitato mentre è una romantica creazione Gucci il principesco abito rosa che la avvolge come fosse una nuvola.