Jennifer Lopez si veste ancora da sposa: perché ha indossato l’abito di tulle che “si trasforma” Sebbene si parli di una presunta crisi con Ben Affleck, Jennifer Lopez è tornata a indossare l’abito da sposa. Ecco perché si è mostrata ancora una volta in versione bridal.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez è finita ancora una volta al centro del gossip: a pochi mesi dal matrimonio in gran stile con Ben Affleck, dove aveva sfoggiato ben tre vestiti gioiello su misura, si parla già di una presunta crisi di coppia. La popstar non ha né smentito, né confermato la notizia, lasciando così un alone di mistero sulla questione. Sui social, però, è apparsa ancora una volta in versione sposa con indosso un principesco abito di tulle. Perché lo ha indossato? Le nozze e il fatidico sì non c'entrano nulla, si tratta semplicemente dell'ennesimo impegno da attrice. Presto J.Lo sbarcherà su Prime Video con un nuovo film intitolato Un matrimonio esplosivo, dove apparirà meravigliosa in total white.

Il "nuovo" matrimonio di Jennifer Lopez

Che la notizia della crisi con Ben Affleck sia vera o falsa, non importa, l'unica cosa certa al momento è che Jennifer Lopez si è lanciata a capofitto nel lavoro. Prime Video ha appena rilasciato il trailer del suo nuovo film, si chiama Un matrimonio esplosivo e sarà disponibile in tutto il mondo sulla nota piattaforma di streaming a partire dal 27 gennaio 2023. La cosa particolare è che nella pellicola si parlerà proprio di una coppia che è sul punto di sposarsi ma che poco prima del sì ha alcuni ripensamenti. Insomma, le nozze "tormentate" sembrano essere nel DNA di J.Lo e non solo perché ha pronunciato il fatidico sì ben 4 volte, anche sul lavoro si è ritrovata a indossare spesso l'abito da sposa, dai modelli più sensuali a quelli principeschi.

Il poster di Un matrimonio esplosivo

L'abito da sposa in tulle di J.Lo

In Un matrimonio esplosivo J.Lo punterà su un look bridal tradizionale e romantico: nel trailer appare pronta per l'altare con indosso un pomposo abito di tulle color avorio. Si tratta di un modello con la gonna lunga e ampia realizzata con innumerevoli strati di tulle e il bustier strapless steccato arricchito da maniche lunghe e trasparenti a palloncino. Una cintura di pelle le segna il punto vita, mentre tra i capelli porta dei fiorellini bianchi che aggiungono un tocco chic al sofisticato raccolto. Naturalmente non manca il velo dai dettagli in pizzo, agganciato ai capelli attraverso un fermaglio coordinato. L'unico piccolo "inconveniente"? Nel film qualcosa va storto e l'abito "meringa" dell'attrice si strappa e si impolvera, trasformandosi in un modello più sensuale e contemporaneo con gonna a balze e trasparenze audaci. In quanti non vedono l'ora di vedere ancora una volta la Lopez vestita da sposa?