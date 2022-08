Jennifer Lopez e Ben Affleck, festa di nozze in villa (dove volevano sposarsi vent’anni fa) Dagli abiti della sposa alla storia romantica della location, cosa sappiamo della festa di nozze di Jennifer Lopez e Ben Affleck.

A cura di Beatrice Manca

Jennifer Lopez e Ben Affleck

Dopo il matrimonio in gran segreto a Las Vegas, Jennifer Lopez e Ben Affleck stanno organizzando una grande festa di nozze con amici e parenti in Georgia, nella tenuta dell'attore su un'isola incontaminata. Tutto, come sempre quando si parla dei Bennifer, è avvolto dal mistero: la coppia non conferma né smentisce, ma le indiscrezioni continuano a trapelare. Dall'abito da sposa alla location "simbolica", ecco tutti i dettagli di stile sul matrimonio della coppia.

Dove si terrà la festa di matrimonio di Jennifer Lopez e Ben Affleck

I Bennifer hanno trascorso la luna di miele a Parigi, la città dell'amore, e adesso vogliono condividere la loro felicità, invitando amici e parenti per tre giorni di festeggiamenti in una mega villa in Georgia. Anche se Jennifer Lopez e Ben Affleck mantengono il massimo riserbo, i tabloid concordano sulla data e sul luogo: secondo un articolo di Page Six e alcune indiscrezioni raccolte da ET, i festeggiamenti dovrebbero iniziare venerdì 19 agosto e durare per tutto il weekend nella tenuta di Ben Affleck a Riceboro.

La villa di Ben Affleck in Georgia

La tenuta è il luogo ideale: moltissime stanze per gli ospiti e chilometri e chilometri di verde per tenere lontani i paparazzi e i curiosi. Il dettaglio romantico? Secondo i tabloid è la stessa location scelta per le nozze della coppia nel 2002, poi cancellate. Adesso, a vent'anni di distanza, la scelta della villa sembra la chiusura perfetta del cerchio, la celebrazione di un amore nato vent'anni fa, tenace e paziente.

Leggi anche Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati? La location segreta del matrimonio

Jennifer Lopez e Ben Affleck insieme sul red carpet

Cosa indosserà Jennifer Lopez per la festa di nozze

Man mano che la data si avvicina, la grande domanda è: cosa indosserà la sposa? Non è ancora chiaro se la coppia scambierà di nuovo le promesse matrimoniali o no, ma sicuramente sarà un grande evento pieno di star, musica e glamour. Si mormora che nell'organizzazione ci sia lo zampino di Vogue, che avrà il servizio fotografico in esclusiva, e che la novella sposa potrebbe indossare un abito di Ralph Lauren realizzato su misura in Italia. Per i look del weekend – che comprende una cena e un pic nic in campagna – sono aperte le scommesse: potrebbe indossare creazioni di Dolce&Gabbana, amici storici della cantante, o di Valentino, brand che ultimamente indossa molto spesso. O forse alcuni pezzi vintage, tendenza che spopola tra le star. Per saperlo, bisognerà aspettare: sicuramente Jennifer Lopez è pronta a lasciare tutti a bocca aperta!