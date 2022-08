“Jennifer Lopez e Ben Affleck festeggeranno le nozze con un party di 3 giorni nel weekend” Jennifer Lopez e Ben Affleck avrebbero fissato una data per festeggiare il loro matrimonio, celebrato lo scorso luglio a Las Vegas. Secondo TMZ, il party dovrebbe svolgersi questo weekend nella casa dell’attore a Riceboro, in Georgia, e dovrebbe durare tre giorni, da venerdì 19 a domenica 21 agosto.

A cura di Elisabetta Murina

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno fissato una data per festeggiare il loro matrimonio. Dopo una cerimonia quasi in gran segreto a Las Vegas, pare che i Bennifer abbiano deciso di organizzare una festa il prossimo fine settimana con parenti e amici. La location, stando a quando rivelato dal sito americano TMZ, sarebbe la stessa in cui avrebbero dovuto sposarsi 20 anni fa.

Il party di nozze dei Bennifer

Alcune fonti vicine alla coppia hanno fatto sapere che JLO e Ben Affleck stanno organizzando il loro party di nozze per questo fine settimana, da venerdì 19 agosto a domenica 21. Non è ancor chiaro il numero totale di invitati o l'eventuale presenza di qualche ospite speciale, ma quel che appare ormai certo è che la location scelta è la villa dell'attore a Riceboro, in Georgia, la stessa nella quale avevano pianificato il matrimonio circa 20 anni fa, quando si erano fidanzati la prima volta.

Secondo quanto riferito, i festeggiamenti inizieranno venerdì 19 agosto con una "cena di prova ", per poi proseguire sabato con quella vera e propria e domenica con un picnic per concludere il tutto. JLO dovrebbe indossare un abito firmato Ralph Lauren, personalizzato realizzato in Italia, mentre la rivista Vogue dovrebbe occuparsi del servizio telefonico lato moda.

La luna di miele a Parigi e il 53esimo compleanno di Jennifer Lopez

Dopo le nozze, i Bennifer hanno lasciato l'America e sono volati a Parigi per una romantica luna di miele. Nella città dell'amore per eccellenza hanno passeggiato mano nella mano per le stradine e ammirato i monumenti più caratteristici, come la Torre Eiffel e l'Arco di Trionfo. Sempre nella capitale francese, JLO ha festeggiato il suo 53esimo compleanno con una cena in un romantico ristornate, durante la quale il marito è scoppiato in lacrime, con molta probabilità per via dell'emozione del momento.