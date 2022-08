Casey, fratello di Ben Affleck, alla neo cognata Jennifer Lopez: “Benvenuta, sei un gioiello” Casey Affleck non ha potuto partecipare alle nozze bis del fratello Ben con Jennifer Lopez: su Instagram però ha dedicato parole d’amore alla neo cognata, “Sei un gioiello”.

A cura di Gaia Martino

Ben Affleck e Jennifer Lopez dopo le nozze lampo a Las Vegas si sono giurati – per la seconda volta – amore eterno con una cerimonia con i fiocchi celebrata in Georgia, nella maxi villa che l'attore possiede a Riceboro. All'evento hanno partecipato amici e parenti, tra cui anche Matt Damon, amico fraterno di Affleck, con la moglie Luciana Barroso, e Kevin Smith, Jason Mewes e Pia Miller con i rispettivi partner. Ha disertato la cerimonia il fratello minore dell'attore, Casey Affleck, che in quel giorno era impegnato, come lui stesso motivò. Su Instagram però ha dedicato parole d'amore alla sua neo cognata.

Gli auguri di Casey Affleck ai neo sposi

Con un post su Instagram Casey Affleck ha augurato lunga vita insieme al fratello Ben e alla sua neo sposa Jennifer Lopez. Ha condiviso uno scatto del passato, risalente a quando i due attori erano da poco fidanzati prima della separazione nel 2004, poi ha scritto:

Vale la pena aspettare le cose belle. (Brindiamo) Ai colpi di scena, ai nuovi inizi e alla ricerca di nuove ricchezze del vecchio amore. Benvenuta in famiglia, preparati ad una vera e propria follia. Scherzo, sto scherzando. Jen, sei un gioiello. Ti vogliamo tanto bene.

Le seconde nozze dei Bennifer

Il secondo fatidico sì di Jennifer Lopez e Ben Affleck è arrivato il 20 agosto, dopo il primo giurato il 16 luglio a Las Vegas. Circondati dai figli, da amici e parenti, e vestiti di bianco la coppia più chiacchierata del gossip mondiale ha coronato l'amore che dopo 18 anni di separazione li ha riuniti. Ben Affleck e JLo si sono infatti sposati nella maxi villa dell'attore, la stessa dove avrebbero dovuto celebrare le nozze nel lontano 2004. Alcune foto circolate in rete ritraggono la coppia baciarsi, lei ha indossato un abito con un velo lungo 6 metri.