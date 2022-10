Jennifer Lopez e Ben Affleck inseparabili anche nello stile: coi look di coppia negano le voci di crisi Altro che rottura in vista: Ben Affleck e Jennifer Lopez sono arrivati insieme alla sfilata di Ralph Lauren a Los Angeles, il primo evento ufficiale insieme dopo il matrimonio.

A cura di Beatrice Manca

Mano nella mano, glamour e sorridenti. Jennifer Lopez e Ben Affleck sono arrivati insieme alla sfilata di Ralph Lauren, a Los Angeles, smentendo le voci di un rapporto in crisi. Al contrario: i due sembrano inseparabili anche nello stile. Per i "Bennifer", come li ha soprannominati la stampa, si tratta del primo red carpet insieme da sposati: erano già stati fotografati insieme in luna di miele o agli eventi, ma non avevano mai posato ufficialmente in coppia. Per l'occasione hanno scelto look coordinati all'insegna del total black.

La sfilata di Ralph Lauren "California Dreaming"

Giovedì 13 ottobre Ralph Lauren ha presentato la collezione Primavera/Estate 2023 alla Huntington Library di San Marino. Si tratta di uno show speciale, in occasione dell'83esimo compleanno dello stilista. Lo show si intitola California Dreaming e sottolinea il cambio di prospettiva del brand che ha sempre scelto New York per le sue sfilate. In passerella hanno sfilato tutti i capisaldi del brand: dai cappelli da cow-boy ai completi sartoriali candidi, abiti floreali con tagli in sbieco e maglie con le frange. Gli accenni al mito della frontiera si fondono con il glamour hollywoodiano: Mariacarla Boscono e Irina Shayk erano le star dello show, entrambe chic in bianco.

Jennifer Lopez e Ben Affleck con i look coordinati

La prima fila della sfilata Ralph Lauren era una vera parata di stelle: da Diane Keaton a Laura Dern, da John Legend a Lily Collins. Non poteva certo mancare Jennifer Lopez: la popstar si è affidata allo stilista anche nel giorno del suo matrimonio con Ben Affleck, indossando tre abiti da sposa firmati Ralph Lauren. La nuova signora Affleck ha indossato per l'occasione un abito a maniche lunghe gessato, con profonda scollatura a V e spacco centrale. Il tocco very Ralph Lauren? Il cappello da cow girl!

Jennifer Lopez e Ben Affleck alla sfilata Ralph Lauren

Le affinità elettive, per i Bennifer, vanno di pari passo con le affinità cromatiche: per il primo evento ufficiale dopo il sontuoso matrimonio in Georgia hanno scelto look coordinati, entrambi in total black. Ben Affleck indossava un completo scuro con camicia e cravatta nera, completato dalle classiche stringate lucide. Sono o non sono la coppia più glamour di Hollywood?